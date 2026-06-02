"Uzak Şehir Demir öldü mü" ve "Ferit Kaya diziden ayrıldı mı" soruları sezon finalinin ardından gündeme geldi. Uzak Şehir'de Demir karakterinin yaşadığı olaylar izleyiciler arasında büyük yankı uyandırırken, Ferit Kaya'nın rol arkadaşlarından gelen veda paylaşımları ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, sezon finalinde peş peşe yaşanan ayrılıklarla dikkat çekti. Özellikle Demir karakterinin akıbeti ve Ferit Kaya'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer alırken, oyuncu kadrosundan yapılan paylaşımlar da merak uyandırdı.

UZAK ŞEHİR DEMİR ÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir sezon finalinde en çok konuşulan sahnelerden biri Demir ve Zerrin arasında yaşanan olaylar oldu. Şahin'in vurulmasının ardından gelişen süreçte Zerrin, Demir'i birlikte yeni bir hayat kurabileceklerine inandırdı. Ancak ikili arasında yaşanan duygusal yakınlaşmanın ardından planını devreye sokan Zerrin'in hamlesi sezon finaline damga vurdu.

Final sahnesinde Demir'in bulunduğu aracın uçurumdan aşağı sürüklendiği görülürken, olayın ardından karakterin akıbeti net olarak gösterilmedi. Bu nedenle Demir'in kesin olarak ölüp ölmediği konusunda yapımdan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sezon finalindeki gelişmeler ve karakterin hikayesinin geldiği nokta, izleyiciler arasında Demir'in diziye veda ettiği yönündeki yorumların artmasına neden oldu.

FERİT KAYA DİZİDEN AYRILDI MI?

Sezon finali öncesinde Uzak Şehir'de bazı karakterlerin hikayelerinin sona ereceği kulislerde konuşuluyordu. Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya'nın adı da ayrılık iddialarıyla anılan isimler arasında yer aldı. Özellikle sezon finalinin ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Ferit Kaya'nın henüz diziden ayrıldığına dair yapım şirketinden ya da kanal tarafından resmi bir duyuru yapılmış değil. Ancak sezon finalinde Demir karakterinin yaşadığı olaylar ve oyuncunun ekip arkadaşlarından gelen mesajlar, ayrılık ihtimalini güçlendiren gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Yeni sezona ilişkin net tablo ise yapılacak oyuncu kadrosu açıklamalarıyla ortaya çıkacak.

ROL ARKADAŞLARINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Sezon finalinin yayınlanmasının ardından Ferit Kaya'nın rol arkadaşları sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Oyuncuların paylaşımlarında birlikte geçirilen set günlerine ve dostluklarına vurgu yapılırken, kullanılan ifadeler izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Dilin Döğer'in paylaşımında Ferit Kaya'ya yönelik duygusal sözler yer alırken, "Başka bir evrende yine aynı güvenle karşılaşmak gereklidir" ifadeleri dikkat çekti. Bunun yanı sıra Burç Kümbetlioğlu, Ozan Kayabakan, Kuzey Gezer ve ekipte yer alan diğer isimler de Ferit Kaya ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak oyuncuya teşekkür etti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu paylaşımlar, Demir karakterinin hikayesinin sona erdiği yönündeki yorumları daha da artırdı.

