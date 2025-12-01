İhlas Haber Ajansı
Zincir markette mide bulandıran görüntü! Kedi un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan bir zincir markette mide bulandıran bir olay yaşandı. Bir kedi, un paketlerinin üzerine çıkarak tuvaletini yaptı. Skandal anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sultangazi ilçesinde bulunan bir zincir markette skandal bir olay meydana geldi.
UN PAKETLERİNİN ÜZERİNE TUVALETİNİ YAPTI
Markete giren kedi, kutudaki un paketlerinin üzerine çıkarak tuvaletini yaptı.
O ANLAR KAMERADA
Kedinin marketin içinde olması tepki çekerken, vatandaşlar mide bulandıran anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
