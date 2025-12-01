Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde gençler bir araya geldi. Pamukkale Üniversitesi'nden 90 öğrencinin meclis salonunda yaptığı bahis oylaması tepkilere neden oldu. Yapılan paylaşım da tepkilerin ardından silindi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nce düzenlenen meclis simülasyonu, Pamukkale Üniversitesi'nden 90 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Farklı siyasi düşünceleri temsil eden öğrenci grupları; ulaşımdan çevreye, altyapı yatırımlarından sosyal desteklere kadar kentin birçok önemli başlığı üzerine hazırladıkları önergeleri sundu, görüşlerini aktardı ve karşılıklı tartışmalar gerçekleştirdi.

MAÇ SONUÇLARI İÇİN OYLAMA YAPTILAR

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, gençlerin kent yönetimi hakkında bilgi sahibi olması ve geleceğe hazırlanması amacıyla oluşturulan meclis simülasyonunun bir bölümünde tarihi bir skandala tanıklık etti. Kent Konseyi Gençlik Meclisinin, gençlerin Denizli'nin sorunlarını tartışmaları için organize ettiği meclis simülasyonunda bahis oylaması yapıldı. Kürsüye çıkan genç, sözde meclis kararı oynatıyormuş gibi maç sonucu sordu. Genç, "Ajax-Benfica alt olur diyenler, üst olur diyenler" diyerek oylama yaptırdı, ardından "Üst kabul edilmiştir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bahis oylaması! Tepki çekince sildiler

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMI SİLDİLER

Kürsüdeki genç, diğer maçlar için de aynı oylamayı yaptırdı. "İllegal Hayatlar" film sahnesinden esinlenen gençlerin meclis salonunda yaptığı bahis oylaması kamerayla kaydedildi ve filmdeki hayali parti ismi olan "Liberal Muhafazakar Komünist Parti kuponlarını yaptı" başlığıyla paylaşıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler gelen tepkiler üzerine kısa süre sonra silindi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bahis oylaması! Tepki çekince sildiler

BAHİSLE MÜCADELE GÜNDEMDEYKEN...

Türkiye'de son dönemde en çok tartışılan konuların başında gelen bahisle mücadele etmesi gereken gençlerin, meclis salonunda bahis oynaması ve bunu sosyal medyadan paylaşması eleştiri konusu oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bahis oylaması! Tepki çekince sildiler

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki programın kapanışına Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök, Gençlik Meclisi Başkanı Demir Batur ve öğrenciler katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bahis oylaması! Tepki çekince sildiler

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası