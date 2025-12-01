116 yılı aşan Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti, oynanan yüzlerce maç, tarihi skorlar ve kırılması güç istatistiklerle Türk futbolunun en kapsamlı derbi arşivlerinden birini oluşturuyor. Bugün oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe Galatasaray maçlarında en çok kim kazandı, derbi istatistikleri merak ediliyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de bir kez daha karşı karşıya gelmeye hazırlanırken iki kulübün geçmişe uzanan derbi tarihinde dikkat çeken sayısal veriler öne çıkıyor. Resmi ve özel müsabakalar dahil bugüne kadar oynanan 403 maç, galibiyet sayılarından en farklı skorlara, gol krallarından seyirci rekorlarına kadar pek çok istatistiği beraberinde getiriyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇLARINDA EN ÇOK KİM KAZANDI?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1909’da Papazın Çayırı’nda başlayan rekabet, günümüze kadar 403 maçta devam etti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 149 galibiyet, Galatasaray 130 galibiyet aldı ve 124 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe rakip filelere 543 gol gönderirken Galatasaray 504 gol kaydetti. İki takım, Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak derbiyle birlikte tarihte 404. kez sahaya çıkmış olacak.

Rekabetin ilk golü 17 Ocak 1909’daki ilk maçta Galatasaraylı Emin Bülent Serdaroğlu’ndan geldi ve sarı kırmızılılar bu karşılaşmayı 2-0 kazandı. Fenerbahçe, derbideki ilk galibiyetine ise 4 Ocak 1914’te Union Club sahasında oynanan ve 4-2 sonuçlanan İstanbul Ligi maçıyla ulaştı. Sarı lacivertlilerin Galatasaray’a attığı ilk gol Hasan Kamil Sporel’den gelirken, ilerleyen yıllarda Zeki Rıza Sporel 27 golle rekabetin en skorer ismi oldu.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasındaki maçlarda en sık görülen skor 1-0 oldu. 403 randevunun 75’inde taraflardan biri sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılırken, 50 maçta 2-1’lik sonuç ortaya çıktı. Rekabetin en farklı skorlu galibiyeti 12 Şubat 1911’de İstanbul Ligi’nde oynanan karşılaşmada Galatasaray’ın 7-0’lık üstünlüğüyle kayda geçti. Fenerbahçe ise 6 Kasım 2002’de Kadıköy’de oynanan lig maçında Galatasaray’ı 6-0 yenerek lig tarihinin en farklı derbi skoruna imza attı.

Derbi tarihinin en golcü isimleri arasında Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel 27 golle ilk sırada yer alırken onu 24 golle yine Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Lefter Küçükandonyadis’in 20, Galatasaraylı Metin Oktay’ın 19 golü bulunuyor. İki takımda da forma giyen Tanju Çolak toplam 22 gol attı.

Rekabette en çok maçta forma giyen futbolcu ise 55 derbiyle Galatasaray’ın efsane kalecisi Turgay Şeren oldu. İki kulüp, 19 farklı stadyumda karşı karşıya gelirken seyirci rekoru 21 Eylül 2003’te Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçı izleyen 70 bin 125 taraftarla kırıldı. En az seyircili derbide ise 17 Kasım 1922’de sağanak yağış altında yalnızca 14 kişi tribünde yer aldı.

FENERBAHÇE GALATASARAY REKABETİNDE TOPLAM KAÇ MAÇ OYNANDI?

Fenerbahçe ve Galatasaray, resmi ve özel maçlar dahil olmak üzere bugüne kadar 403 kez karşılaştı. Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmayla birlikte derbi tarihi 404. maça ulaşacak.

