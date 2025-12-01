Kızılrmak Nehri'nde eşi ve çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla önce gözaltına alınan daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderilen Dr. Serdar kıyak hakkında 'öldü' söylentileri yayılmaya başladı.

Samsun’un Bafra ilçesinde eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak hakkında şoke edici bir iddia yeniden gündeme geldi.

Daha önce Bafra Kapalı Cezaevinde intihara teşebbüs edip görevlilerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan doktorun, son durumu merak ediliyor.

Serdar Kıyak öldü mü? Eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanan doktorun akıbeti merak ediliyor

SERDAR KIYAK ÖLDÜ MÜ?

Dr. Serdar Kıyak'ın öldüğü iddia edildi. Ancak haber şu ana kadar doğrulanmadığı için yaşadığı bilinmektedir.

Dr. Serdar Kıyak'ın öldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu kapsamda hakkında çıkan 'öldü' iddiaları asılsızdır.

SERDAR KIYAK KİMDİR?

Dr. Serdar Kıyak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda görev yapan bir psikiyatri uzmanıdır. 30’lu yaşlarında olan Kıyak, 12 Eylül tarihinde Samsun’un Bafra ilçesinde kullandığı otomobilin Kızılırmak Nehri’ne düşmesiyle gündeme gelmiştir.

Kazada eşi Gülşah Karaman Kıyak ve küçük çocukları hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak’ın kazadan kısa bir süre önce ailesine “Beni tehdit ediyor” şeklinde mesaj gönderdiği tespit edilmiştir.

Elde edilen deliller doğrultusunda Dr. Serdar Kıyak hakkında “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” ile “çocuğa veya kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçlamaları yöneltilmiş ve Kıyak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

