Oğlunu ve eşini öldürmekle suçlanıyordu: Doktor Serdar Kıyak'ın tuzağının ardından 'gizli ilişki' çıktı!

Samsun Bafra'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olarak çalışan Serdar Kıyak'ın (32) kullandığı araç, Kızılırmak Nehri'ne devrildi.

Kazada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli olan eşi Gülşah Kıyak (31) ile oğlu Alperen Poyraz (3) nehirde boğularak hayatını kaybederken, Serdar Kıyak kazadan yara almadan sağ çıktı.

Serdar Kıyak tabuta sarılıp, 'oğlum' diye feryat etmişti.

SUDAN CEP TELEFONU ÜSTÜNDE KURU ÇIKMIŞTI!

Kazanın ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Doktor Kıyak'ın abartılı davranışları, sudan telefonu ve cüzdanı ile birlikte çıkmış olması, sudan çıktıktan sonra yüzme bilmesine rağmen kurtarma için herhangi bir eylemde bulunmayışı üzerine soruşturma derinleştirildi.

Çelişkili ifadeler veren Kıyak, Kızılırmak'a ters şekilde düşen otomobilden sağ çıkması, görgü tanıkları ve Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarının ifadeleri üzerine cinayet suçundan tutuklandı.

Doktorun ölüm tuzağının perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı.

Gülşah Karaman Kıyak

GİZLİ BERABERLİĞİ VARMIŞ

SABAH'ın edindiği bilgilere göre; Kıyak yaklaşık iki yıldır aynı hastanede çalışan psikolog D.C. ile ilişki yaşıyordu. Kıyak'ın ifadesinde "Eşim Gülşah, 12 Temmuz'da D.C. ile mesajlaşmalarımı yakaladı ve tartıştık. Boşanmak istedi ama konuşup konuyu kapattık" dedi. Kıyak, olay günü ise balık restoranına gitmek için eşi ve çocuğuyla yola çıkmış, yol boyunca eşine "kral mezarlarını göstereceğini" söylemişti.

Ölen kadının arkadaşlarıyla yaptığı mesajlaşmalarda, Serdar Kıyak'ın oğlunu kabullenmediği ve eşini tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıca doktorun son iki yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.

GERÇEĞİ GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Doktor Serdar Kıyak ifadesinde sudan yüzerek çıktığını söylerken görgü tanıkları ise Kıyak'ın suya hiç girmediğini ve kenarda beklediğini anlattı. Serdar Kıyak'ın olayın ardından cep telefonu yanında olmasına rağmen 112'yi aramadığı belirlendi.

Serdar Kıyak'ın cüzdanı ve cep telefonunun yanında olması, olaydan sonra çekilen görüntülerde üzerinin ve saçlarının kuru olması, olaydan önce araçtan inip, aracı Kızılırmak'a itmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.

"ÇOCUĞU KABULLENEMEDİ"

Kıyak'ın eşi ile aralarında çocuk konusunda tartışmalar yaşandığı ve çocuk istemediği, doğduktan sonra da çocuğu kabullenmediği, Gülşah Kıyak'ın arkadaşları ile olan yazışmalarında eşi ile tehdit boyutunda tartışma yaşadıklarına dair konuşmalar olduğu belirlendi.

Serdar Kıyak'a kazadan sonra babası Yüksel Kıyak'ın evlerinde Gülşah ile ortak kullandıkları çalışma odasının kapısını kilitleyerek Gülşah'ın anne, babası ve ailesini içeriye almaması da soruldu.

Doktor, odada ruhsatlı av tüfeği ve havalı tabancalar bulunduğunu, Gülşah'ın ailesinin kendisine zarar vermesinden korktuğu için bu eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Tasarlayarak eşe karşı ve beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı kasten öldürme suçundan tutuklandıktan sonra cezaevinde intihara teşebbüs eden Serdar Kıyak'ın kaldırıldığı Samsun Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, bilgisayar ve cep telefonu incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.