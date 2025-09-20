Otobüs durağında sessiz ölüm! Sandalyede cesedini buldular
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi otobüs durağında ölü bulundu. Cesedin 42 yaşındaki Önder Tekin'e ait olduğu ortaya çıktı.
Side Mahallesi Side kavşağındaki otobüs durağında sandalyede hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede, Önder Tekin (42) olduğu anlaşılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
BÖBREK HASTASIYMIŞ
Böbrek hastası olduğu öğrenilen Tekin'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
