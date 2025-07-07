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Haberler > Sağlık > ‘Götürün, iyi bakın’ deyip umudu kesmişlerdi… Mevlüt Öksüz hayata döndü

‘Götürün, iyi bakın’ deyip umudu kesmişlerdi… Mevlüt Öksüz hayata döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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‘Götürün, iyi bakın’ deyip umudu kesmişlerdi… Mevlüt Öksüz hayata döndü
Kanser, Osmaniye, Kahramanmaraş, Onkoloji, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ailesi ve çocuklarının umudunu kestiği 74 yaşındaki Mevlüt Öksüz, dördüncü evre akciğer kanserini yendi. Tedaviye olumlu cevap veremeyeceğini düşünen birçok doktorun yalnızca “Götürün, iyi bakın” dediği Öksüz sağlığına kısa sürede kavuştu.

Osmaniye'de yaşayan Mevlüt Öksüz, kanser hastalığına yakalandı. Birçok sağlık kuruluşuna giden ve cevap alamayan hastanın ailesi doktor değiştirdi. İleri evre akciğer kanseri tedavisi gören hastaya uygulanan tedavi etkisini hızla gösterdi. 

‘Götürün, iyi bakın’ deyip umudu kesmişlerdi… Mevlüt Öksüz hayata döndü - 1. Resim

Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükrü Özaydın, yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta bir ilk olarak özel hastanemizde Tıbbi Onkoloji Ünitesi'ni kurmuş olduk. Kahramanmaraş'ımızda pek çok kanser hastası özel ve yoğun ilgi nedeniyle Gaziantep ve Adana'ya tedavi olmaya gitmekteydi. Biz, bu tür hastalara daha iyi hizmet vermek amacıyla ünitemizi kurduk. Normalde sadece Kahramanmaraş değil, Osmaniye, Adana, Hatay'dan pek çok hastamız ünitemize geliyor. Başlangıçta akciğer ve karaciğerde yoğun kitlelerimiz mevcuttu. Kemoterapi ve immunoterapi tedavileriyle hastalığımızda yüzde 90'dan fazla başarı elde ettik. Halen tedaviye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel sonuçlar almayı ümit ediyoruz. Bu bizim için, hastamız için ve diğer hastalar için çok büyük bir ümit kaynağı" dedi.

TEDAVİDEN MEMNUN: ÇOK İYİYİM, HER ŞEYDEN MEMNUNUM"

Tedaviden memnuniyetini dile getiren Mevlüt Öksüz ise, "Hastane ve personelden çok memnunum. Allah razı olsun. Doktorumuzdan da memnunum. Her şeyden memnunum. Rahatsızlığım akciğerdendi. Çok iyiyim. Tedavi başlamadan önce biraz zorluk çektim ama şimdi çok iyiyim" diye konuştu.

‘Götürün, iyi bakın’ deyip umudu kesmişlerdi… Mevlüt Öksüz hayata döndü - 2. Resim

KIZI: EVDE AĞLAMAYA BAŞLAMIŞTIK

Babasının tedavi süreciyle ilgili konuşan Hatice Solak ise, "Babam dördüncü evre akciğer kanseriyken Adana, Antep her yere götürdük. Ve herkes sadece ‘götürün, iyi bakın' demekten başka bir şey söylemedi. Hocamızla tesadüf eseri hastanede karşılaştım. Kalp doktoruna gitmiştim, hocamızı görünce babamın rahatsızlığını anlattım, nasıl bir yol çizer diye uğradım. ‘Sen babanı bana getir, hiç merak etme' dedi. Ondan sonra babamı güzel eliyle, rahatlığıyla bizim de içimizi rahatlata rahatlata tedaviye başladı. Babam ondan sonra kilo almaya, yemek yemeye, yürümeye başladı. Normal hayatına dönmeye başladı. Hocamız pet taramasını yaptı, patoloji yaptı. Babam iğneden korkan biriydi. Ama hocamızın elinin altında istediği tedaviyi uygulatabildi. Çünkü hocamıza güven sağladı, hocamız da ona güven sağladı. Ben bütün kanser hastası olan hastalarımıza diyorum ki sakın çekinmesinler, tedavisi mümkün bir hastalık. Dördüncü evreye kadar beklemesinler, mutlaka tedavi olsunlar. Maraş, Antep, Osmaniye, hangi bölgedeyse önce bir Şükrü hocamıza uğrasınlar. Biz artık umutsuzluğa kapılmıştık, evde artık ağlamalara başlamıştık. O kadar kötüydü "ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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