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Haberler > Sağlık > İki yılda 867 ilaç ödemeye girdi! Listede ağırlık kanser ve diyabet ilaçlarında 

İki yılda 867 ilaç ödemeye girdi! Listede ağırlık kanser ve diyabet ilaçlarında 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İki yılda 867 ilaç ödemeye girdi! Listede ağırlık kanser ve diyabet ilaçlarında 
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Birçok Avrupa ülkesinde ilaca ve doktora erişim için halk cebinden para ödemek mecburiyetinde kalırken, ülkemizde devletin geri ödeme kapsamına aldığı ilaçların sayısı her geçen gün artıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu son iki yılda geri ödeme listesine dâhil ettiği toplam 867 yeni ilaçla, başta kanser ve diyabet hastalıklarının tedavi süreçlerine destek sağladı. Yeni ilaçların geri ödemeye alınmasıyla 48 bin kanser hastasının bundan faydalanması hedeflenirken, son iki yılda listeye eklenen kanser ilacı sayısı 134’e yükseldi.

Kurum diyabete yönelik olarak da iki yılda 44 yeni ilacı geri ödeme listesine alırken 18 yaş altındaki Tip-1 diyabetli çocukların kan şekeri takibini kolaylaştırmak için Sürekli Cilt Altı Glikoz İzlem Sistemi’ni geri ödeme listesine dâhil etti. SUT’ta yapılan düzenlemelerle, kan hastalıklarında kullanılan 15 immüntrombrosit ilaç, 7 yeni MS ilacı, hemofili A hastalarının evde kolaylıkla deri altına uygulayabileceği bir ilaç ve bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine girdi. SGK’nin geri ödeme listesine aldığı 30 kalp ve damar hastalığı, 4 böbrek yetmezliği ve 13 KOAH ile astıma yönelik yeni ilaç da bulunuyor. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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