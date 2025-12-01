AB Coğrafi İşaret tescili alan Maraş çöreği, Kahramanmaraş’ın asırlık lezzet geleneğini temsil eden kıyır dokusu ve tuzlu aromasıyla yeniden gündemde. Geleneksel tarif, ev yapımında da kolay uygulanabilir özellikleriyle ilgi görüyor. Kıyır kıyır Maraş çöreği tarifi, malzemeleri ve yapılışı haberimizde yer alıyor.

Kahramanmaraş mutfağının önemli parçalarından biri olan Maraş çöreği, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Bu gelişme sonrasında çöreğin hem hazırlanışı hem de malzemeleri yeniden araştırılmaya başlandı. Uzun süre bayatlamayan yapısı ve kendine özgü aromasıyla bilinen Maraş çöreği, tarifini evde denemek isteyenler için netleşmiş durumda.

MARAŞ ÇÖREĞİ MALZEMELER

Maraş çöreğinin ana malzemeleri süt, yağ, yoğurt ve irmik bulunuyor. Hamura lezzetini veren çörek otu ve susam eklenir. Un ise hamura yavaş yavaş eklenir ve ele yapışmayan, yumuşak fakat dağılmayan bir kıvam elde edilir.

Geleneksel tarifte 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, eritilmiş tereyağı ve ölçülü miktarda irmik yer alır. Üzerine sürülen yoğurt-yağ karışımı ise çöreğe altın sarısı rengini verir.

Hamur kıvamının doğru ayarlanması, çöreğin uzun süre taze kalmasını sağlayan en önemli aşamalardan biridir.

Malzemeler:

1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı tereyağı (eritilmiş)

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı irmik

2 yemek kaşığı susam (kavrulmuş)

2 yemek kaşığı çörek otu

,4-5 su bardağı un

KIYIR KIYIR MARAŞ ÇÖREĞİ TARİFİ

Maraş çöreğinin en belirgin özelliği, ağızda dağılan kıyır dokusudur. Bu yapıyı elde etmek için hamurun fazla yoğrulmaması, tereyağının oda sıcaklığında eklenmesi ve unun kontrollü ilave edilmesi gerekir. Hamur toparlandığında çok yumuşaksa kısa süre buzdolabında bekletmek kıvamı dengeler.

MARAŞ ÇÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Tarif için önce tereyağı eritilir ardından un hariç tüm malzemeler bir kapta birleştirilir. Un yavaş yavaş eklenerek ele yapışmayan bir hamur yoğrulur. Pürüzsüz bir kıvam elde edildiğinde hamur 4-5 parçaya bölünerek merdane ile açılır ve yuvarlak formda kesilir.

Hazırlanan çörekler yağlı kağıt serili tepsiye dizilir, üzerlerine yoğurt-yağ karışımı sürülerek çörek otu eklenir. 180 derecelik fırında 25-30 dakika pişirilen çörekler oda sıcaklığında soğutulduktan sonra tüketilir. Hava almayan kaplarda bir hafta boyunca tazeliğini korur.

