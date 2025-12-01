Almanya’da aşırı sağın yükselişi tehlikeli bir eşiğe ulaştı. AfD’nin “Generation Deutschland” adlı gençlik yapılanmasını duyurduğu Giessen’deki kongre, binlerce kişinin katıldığı protestolarla savaş alanına döndü. Sokak çatışmaları, tazyikli su, taşlı saldırılar ve yüzlerce polis müdahalesi arasında en çarpıcı olay ise AfD milletvekili Julian Schmidt’in sokak ortasında dövülmesi oldu.

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin “Generation Deutschland” adlı yeni gençlik kanadını kurması, ülke genelinde gerilimi artırdı.

Frankfurt yakınlarındaki Giessen kentinde düzenlenen etkinlik binlerce kişi tarafından protesto edilirken, sokaklar dakikalar içinde şiddet görüntülerine sahne oldu.

Polisin açıklamasına göre en az 25 bin kişi AfD’nin kongresine karşı protesto için bir araya geldi. Gösteriler sırasında taşlı saldırıların hedefi olan polis ekipleri, biber gazı ve tazyikli su kullanmak zorunda kaldı.

MİLLETVEKİLİNE SOKAK DAYAĞI

Gösteriler sırasında en dikkat çekici olay, AfD milletvekili Julian Schmidt’in sokak ortasında saldırıya uğraması oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, siyah ceket ve yüzü kapalı bir grup erkeğin Schmidt’i yere yatırarak başına, vücuduna ve bacaklarına yumruk ve tekmelerle vurduğu görüldü.

Schmidt, olay öncesinde arabasını “sanayi bölgesine park ettiğini” ve salona yürürken bir grubun aniden önlerine çıktığını söyledi.

“Onları geçmeye çalıştık, sonra bana yumruk atmaya başladılar. Kendimi savunmaya çalıştım.” dedi.

Milletvekili, saldırı sonrası bir sağlık görevlisine gittiğini ve burnunun kırılmış olabileceğini ifade etti. Saldırganların onu tanıyıp tanımadıkları ise bilinmiyor.

GİESSEN SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Göstericilerin bazı noktalarda barikat oluşturması üzerine polis 5 bin memurla geniş güvenlik önlemleri aldı.

2 bin kişilik bir grubun bariyerleri aşmaya çalışması üzerine tazyikli su tekrar devreye sokuldu. Polis, 10 ila 15 memurun hafif yaralandığını duyurdu.

AfD karşıtı “Widersetzen” (Direniş) ittifakının çağrısıyla gerçekleşen protestolar, özellikle Almanya’nın göçmen politikaları ve aşırı sağın yükselişi nedeniyle ülke genelinde tedirginliği artırdı.

AFD’NİN GENÇLİK HAMLESİ TANSİYONU DAHA DA YÜKSELTTİ

AfD’nin yeni gençlik örgütü, Alman istihbaratı tarafından “aşırıcı” ilan edilen Junge Alternative’ın yerine kuruluyor. Yeni yapılanmanın daha ılımlı olup olmayacağı belirsizliğini korurken, protestolar Atina’dan Berlin’e kadar Avrupa’nın aşırı sağ yükselişine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

