Son haftalarda reytinglerde düşüş yaşadığı ifade edilen Çarpıntı dizisi, ekranlardaki akıbetiyle gündeme oturdu. Yayınlanan son bölümün ardından dizinin geleceğine ilişkin detaylar merak ediliyor. İzleyiciler Çarpıntı dizisi final mi yapıyor, neden sorgulamalarını yapıyor.

Başrollerinde Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert’in yer aldığı "Çarpıntı dizisi final mi yapıyor" gündeme geldi. Yapılan son açıklamalar sonrası iddialar netlik kazandı.

ÇARPINTI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çarpıntı dizisi, son haftalarda yaşanan reyting kaybının ardından resmen final yapma kararı aldı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde elde edilen düşük sonuçlar, dizinin yayındaki geleceğini belirleyen en kritik etken oldu. Dün açıklanan Çarpıntı 12. bölüm reytinglerde totalde 2.87 ile 10., AB’de 1.61 ile 17. ve ABC1’de 2.36 ile 11. sırada yer alması final kararını kaçınılmaz hale getirdi.

Yayın günü performansının bir süredir beklentilerin altında kalması, yapım ekibini maliyet-reyting dengesini yeniden değerlendirmeye yöneltti. Bu değerlendirmelerin ardından dizinin haftayı finalle kapatması kararlaştırıldı.

Çarpıntı final mi yapıyor, neden? Kaçıncı bölümde biteceği belli oldu

ÇARPINTI NEDEN FİNAL YAPTI?

Dizi, son dönemde hızla düşen reytingler nedeniyle final yapıyor. Çarpıntı’nın özellikle son birkaç bölümde yaşadığı kayıp, kanal ve yapımın aldığı kararla final kararını getirdi.

Öte yandan yayımlanan son bölümün hemen ardından açıklanan reyting sonuçları, dizinin toparlanma ihtimalinin zayıf olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle yapım ekibi ve kanal ortak kararla dizinin final yapmasına karar verdi. Yeni bölümün de oldukça zor yetiştirildiği kulislerde konuşulan detaylar arasında.

ÇARPINTI DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Çarpıntı dizisinin final bölümü bu hafta ekrana gelecek. Kesinleşen final kararının ardından dizinin kaçıncı bölümde biteceği netlik kazandı. Dizi 7 Aralık Pazar günü 13. bölümüyle final yapacak.

