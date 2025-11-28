Netflix’in yeni Türk dizisi Kasaba, yayın tarihinin yaklaşması ve fragmanının paylaşılmasıyla büyük merak uyandırdı. Okan Yalabık’ın başrolde yer aldığı yapım, çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve çalıntı bir servet etrafında şekillenen karanlık hikayesiyle dikkat çekiyor.

Netflix Türkiye’nin yeni dizisi Kasaba için paylaşılan ilk fragman kısa sürede büyük ilgi topladı. Yönetmen koltuğunda Seren Yüce’nin oturduğu, başrolünde Okan Yalabık’ın yer aldığı Kasaba dizisi nerede çekildi merak ediliyor.

KASABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Netflix’in Kasaba dizisinin çekimleri Edirne'de yapıldı. Dizi için özel bir çekim alanı oluşturuldu. Yapım ekibi, senaryoda geçen atmosferi yansıtmak için bir köyü baştan sona yeniden düzenledi.

Dizinin bir kısmı kent merkezinde geçerken bazı çekimler için kırsal alanlar kullanıldı.

KASABA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kasaba’nın başrolünde Okan Yalabık yer alıyor. Dizinin öne çıkan isimleri arasında Büşra Develi, Özgürcan Çevik, Ozan Dolunay ve Kerem Can bulunuyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte karakterlerin geçmişleri, aralarındaki bağ ve gizemli olayların nasıl şekilleneceği daha da merak edilmeye başlandı.

Dizinin yönetmenliğini Masum ve Kulüp gibi başarılı projeleriyle dikkat çeken Seren Yüce üstleniyor. Senaryoyu ise Deniz Karaoğlu ile Doğu Yaşar Akal birlikte kaleme aldı.

KASABA DİZİSİ KONUSU NE?

Kasaba, yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki kardeş ve onların çocukluk arkadaşlarının tesadüfen bulduğu çalıntı bir servetle başlayan olayları konu alıyor. Bu keşif, karakterleri hızla karanlık ve tehlikeli bir oyunun içine sürükler. Bir yandan geçmişle yüzleşmeye çalışırken diğer yandan hayatta kalma mücadelesi veren karakterler, kısa sürede geri dönüşü olmayan bir yola girer.

KASABA DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Dizi, 11 Aralık 2025'te Netflix platformunda yayına girecek.

İREM ÖZCAN

