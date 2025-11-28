Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 5 milyon 785 bin liraya indi.

Altın piyasasında standart altının kilogramının en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatı 5 milyon 785 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 790 bin liradan tamamlarken bu gün yüzde 0,1 azalış kaydetti.

İŞLEM MİKTARI 420 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 405 milyon 464 bin 581,28 lira, işlem miktarı ise 420,09 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 543 milyon 355 bin 479,35 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇELEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Odea Bank ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 5.790.000,00 4.230,00 En Düşük 5.785.000,00 4.132,60 En Yüksek 5.785.000,00 4.278,60 Kapanış 5.785.000,00 4.140,00 Ağırlıklı Ortalama 5.785.000,00 4.210,48 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.405.464.581,28 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 420,09 Toplam İşlem Adedi 24



