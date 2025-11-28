Son günlerde Taşacak Bu Deniz dizisinde Fadime karakteriyle dikkat çeken Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında ve nişanlısı kim merak edildi. Özel hayatına dair merak edilenler gündeme gelirken Atılgan'ın kariyeri, oynadığı diziler ve filmler araştırılıyor.

Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan, şimdilerde TRT1'in Taşacak Bu Deniz dizisinde Fadime karakterini canlandırıyor. Genç oyuncunun kariyeri, özel hayatı ve oynadığı diziler merak konusu.

ZEYNEP ATILGAN KİMDİR?

2002 yılında İstanbul'da doğan Zeynep Atılgan, 2018 yılında kamera önü oyunculuk eğitimlerine başladı. Öte yandan 2020 yılında başladığı Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü'ne halen devam ediyor.

2018 yılında tiyatro oyunlarında rol almaya başlayan Atılgan, ilk ekran önü tecrübesini 2021-2024 yılları arasında Yargı dizisinde yaşadı. Ardından, Bahar dizisinde rol alan genç oyuncu, son olarak Taşacak Bu Deniz dizisinde Fadime Koçari rolünü canlandırıyor. 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

ZEYNEP ATILGAN NİŞANLISI KİM, EVLİ Mİ?

Genç oyuncunun özel hayatına dair bilgiler sınırlı olsa da nişanlı veya evli olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

ZEYNEP ATILGAN OYNADIĞI DİZİLER

Yargı: 2021-2025

Bahar: 2024-2025

Kardelenler: 2025

Taşacak Bu Deniz: 2025-devam ediyor

