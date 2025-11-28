Türkiye'nin hafızalardan silinmeyen en tartışmaları vakalarından biri olan 'Palu ailesi' dosyası, özel röportajlar ve arşiv görüntüleriyle yeniden gündeme taşınıyor. HOB Max, Palu ailesi dosyasının belgesel haline getirileceğini açıkladı.

2019-2020 yıllarında Türkiye'nin gündemine damga vuran 'Palu ailesi' yeniden gündemde.

Palu ailesi, Aralık 2018'de Müge Anlı'nın programına başvurarak 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ve bir yıl sonra ortadan kaybolan küçük Melike’nin bulunması için yardım istemişti. Program ilerledikçe aile fertleri hakkında akılalmaz suçlamalar peş peşe gündeme gelmişti.

Palu ailesi belgesel oluyor! Dosya yeniden açılacak: Özel röportajlar, arşiv görüntüler...

BELGESEL FORMATINDA ELE ALINACAK

Bu iddialar üzerine aynı aileden altı kişi hakkında dava açıldı ve başta ailenin damadı Tuncer Ustael olmak üzere aile hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye, hala Palu ailesi olayının etkisinden çıkabilmiş değilken, HBO Max bombayı patlattı.

Türkiye'nin en çarpıcı aile skandallarından biri olan Palu Ailesi vakası, dünyaca ünlü dijital platform HBO tarafından belgesel formatında ele alınacak. Duyuru, platformun sosyal medya hesabından, "Karanlık sırlar ve gerçek ifadeler… Türkiye'nin en sarsıcı dosyalarından biri yeniden açılıyor" ifadeleriyle yapıldı.

Öte yandan açıklamada, olayla ilgili özel röportajlar, arşiv kayıtları ve derinlemesine araştırmaların yer alacağı belirtildi.

HBO Max tarafından yapılan duyuru, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

"EN TUHAF SUÇ HİKAYELERİNDEN BİRİ..."

Paylaşıma gelen yorumlardan bazıları şöyle:

"Belgeselden sonra direkt filmi yapılsın istiyorum..."

"İkincisi Sinan Sardoğan vakası olmalı ve o da yapılmalı. Eşi benzeri yoktu."

"Platformlar yerli suç belgesellerine ciddi ciddi başlamış. Bunu net izlerim mesela inşallah güzel ele alırlar"

"Palu ailesi görebileceğiniz en tuhaf suç hikayelerinden biri. Gerçi bu coğrafyada daha beterleri maalesef vardı da neyse..."

"Türkiye'deki gerçek suç belgeselleri çoğalıyor. Bilgi kirliliğindense araştırılmış dosyaları severim"

SİNEM ERYILMAZ

