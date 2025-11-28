Kaydet

Antalya'nın Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binada yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Apartmana yürüyerek giren şüpheli, 7. katta bulunan daireden yaklaşık yarım milyon TL değerinde ziynet eşyası, iki laptop, bir cep telefonu ve bir adet akrobasi (BMX) bisikleti çaldı. Hırsızın apartmana girerken rahat tavırlar sergilemesi, çıkışta ise sırtında çanta ve çaldığı bisikletle aceleyle uzaklaşması kameralarca kaydedildi. Yarım milyonu aşan zararları olduğunu belirten ev sahibi aile şikayetçi olurken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

ERKUT ÇALIKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası