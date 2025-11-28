Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan, dünyanın en kaliteli ve en zengin mineral yapısına sahip Tuz Gölü alarm vermeye devam ediyor. 90 yılda yüzde 85 küçüldüğü tespit edilen Tuz Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu tuz kütleleri ortaya çıktı.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan, Türkiye'nin en büyük 2. gölü olarak bilinen Tuz Gölü küçülmeye devam ediyor. Göldeki kuraklık sonrasında ortaya çıkan tuz kütleleri göldeki çekilen su seviyesini gözler önüne serdi.

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor

Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, yaşanan değişimi anlatarak uyardı. Aydın şunları söyledi:

Gölün su yüzeyleri alanıyla ilgili olarak ilk çalışma 1915 yılında askeri haritalar ile yapılmış ve 2 bin 164 kilometre kare olarak tespit edilmiştir. 1987 yılında uzay fotoğraflarından yapılan çalışma sonucunda bu alan 926 kilometre kare alana küçüldüğü belirlenmiştir. Ardından 2005 yılında Aksaray Üniversitesi ve bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda bu alan 326 kilometre kareye küçülmüştür. Dolayısıyla 90 yılda yüzde 85 oranında gölde bir küçülme olmuştur.

Sular çekildi, tuz kütleleri birikti

“20 BİN SU KUYUSU VAR”

Tuz Gölü’ndeki bu değişimin sebebi olarak iklim değişikliği, yağmur ve kar yağışının olmamasını sebep gösteren Aydın şu bilgileri verdi:

İklim değişikliği ve bilinçsiz tarım bu Tuz Gölü'nün bitme noktasına gelmesine neden olmuştur. Çünkü Eskil ve çevresinde 15 bini kaçak 5 bini ruhsatlı 20 bin civarında kuyu bulunmaktadır. Eskiden ilk su seviyeleri 1,5 metrede çıkar, kuyu derinliği 80 metreye kadar inerdi. Günümüzde ilk su seviyesi 80 metreye inerken kuyu derinlikleri ise 300 metreye kadar inmiştir. Aksaray yöresinde çok su isteyen ürünler ekiliyor.

İklim değişikliği Tuz Gölü'nü günden güne küçültüyor

