Süper Lig’de haftanın kritik maçında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Yayın bilgileri, maç saati ve muhtemel 11’ler taraftarların merak ettiği başlıklar arasında yer alırken mücadeleye dair detaylar netleşmeye başladı.

KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Kocaelispor-Gençlerbirliği karşılaşması bugün, 28 Kasım 2025 Cuma akşamı oynanacak. Mücadele, taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen bir atmosferde, saat 20.00’de başlayacak.

Kocaelispor, son haftalarda aldığı sonuçlarla çıkış ararken Gençlerbirliği de alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Mücadele, ligin gidişatını özellikle iki takım için önemli ölçüde etkileyebilecek kritik karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Gençlerbirliği mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, yüksek çözünürlüklü formatla izleyicilere sunulurken platform aboneleri maçı hem televizyon hem de dijital uygulamalar üzerinden takip edebilecek.

KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Oğuz, Syrota, Smolcic, Haidara, Linetty, Tayfur, Keita, Agyei, Can, Serdar.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Koita, Göktan, Tongya, Niang.

İREM ÖZCAN

