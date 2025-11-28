UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında 27 Kasım Perşembe günü 18 maç oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Macaristan'ın Frencvaros takımı ile 1-1 berabere kalarak, puanını 8 yaptı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansı ve TSİ 23.00 seansında oynanan 9'ar karşılaşmayla sona erdi. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 5 maçta 8 puan topladı

AvrupaL igi'nde alınan sonuçlar şöyle:

Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 2-1

Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre): 2-1

Porto (Portekiz) - Nice (Fransa): 3-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya): 0-0

Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 1-3

Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-0

PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya): 3-2

Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4

Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-6

Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1

Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1

GÖKHAN KARATAŞ

