Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta 56 gol
UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında 27 Kasım Perşembe günü 18 maç oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Macaristan'ın Frencvaros takımı ile 1-1 berabere kalarak, puanını 8 yaptı.
- Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.
- Roma, Midtjylland'ı 2-1 yendi.
- Aston Villa, Young Boys'u 2-1 mağlup etti.
- Porto, Nice'i 3-0 yendi.
- Go Ahead Eagles, Stuttgart'a 0-4 mağlup oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansı ve TSİ 23.00 seansında oynanan 9'ar karşılaşmayla sona erdi. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.
AvrupaL igi'nde alınan sonuçlar şöyle:
Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 2-1
Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre): 2-1
Porto (Portekiz) - Nice (Fransa): 3-0
Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya): 0-0
Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan): 1-1
Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 1-3
Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-0
PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç): 1-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya): 3-2
Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0
Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4
Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-6
Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0
Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1
Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1
Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1
