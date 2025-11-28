MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sürpriz bir isim ziyaret etti. Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, Bahçeli ile makamında bir araya geldiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Son 1 yıldır yaptığı çıkışlarla Türk siyasetini başka bir noktaya taşıyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makamında sürpriz bir ismi ağırladı.

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti.

Mustafa Topaloğlundan Devlet Bahçeliye sürpriz ziyaret!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Topaloğlu, "Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Samimi ve dostane sohbeti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Topaloğlu'nun Bahçeli ziyareti sosyal medyada da gündem oldu.

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?

Türk Halk Müziği sanatçısı. Lakabı: Uzaylı. 1957 yılının son aylarında Hopa’da doğdu. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu annenin 11 çocuklarından biri olan Mustafa Topaloğlu, fakir bir ailede çocukluk geçirdi. Çocukluğu Sakarya Karasu’da geçti.

Mustafa Topaloğlu, okul yıllarında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olduğunu söyledi. "Sömestr tatillerinde din hocalarımdan ders alıyordum ve büyük bir aşkla Kur'an-ı ezberlemek için uğraşıyordum. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim ve hafız oldum. Kendimi hem dini hem de beşeri ilimle donattım" dedi. Babasının din adamı olmasını önerdiğini ancak kendisinin müziğe yöneldiğini belirtti.

"Oy Oy Emine" şarkısıyla ünlendi. Mustafa Topaloğlu, sıra dışı hikâye ve konuşmalarıyla adından çok söz ettirmektedir. Özellikle uzaylılarla ilgili konuşmalarından dolayı Uzaylı Türkücü Mustafa Topaloğlu olarak tanınır. 1 Eylül 2003'te vefat eden abisi müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir’le birlikte 1992 yılında Nokta Müzik firmasının kuruluşunda bulundu. Bir müddet sonra Mustafa Topaloğlu firmadan ayrıldı. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir’le birlikte yoluna Prestij Müzik olarak devam etti.

MAHMUT EKİNCİ

