Rakip Konyaspor: Trabzonspor'da 4 eksik var
RAMS Başakşehir'i 90+11'de Ernest Muçi'nin golüyle 4-3 mağlup eden Trabzonspor, 3 maçtır galibiyet hasreti çeken Konyaspor ile Süper Lig'in 14'üncü haftasında taraftarı önünde kozlarını paylaşacak.
- Karşılaşma Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak.
- Maçı hakem Alper Akarsu görev alacak.
- Nwakaeme, Visca, Savic ve Jabol-Folcarelli Trabzonspor'un kadrosunda yer almayacak.
Lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 28 puanla 3'ücü sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek, zirve takibini sürdürmek istiyor. Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen listede yer almayan Anthony Nwakaeme'nın yanı sıra Edin Visca, Stefan Savic ve Tim Jabol-Folcarelli kadroda yer almayacak.