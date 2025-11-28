RAMS Başakşehir'i 90+11'de Ernest Muçi'nin golüyle 4-3 mağlup eden Trabzonspor, 3 maçtır galibiyet hasreti çeken Konyaspor ile Süper Lig'in 14'üncü haftasında taraftarı önünde kozlarını paylaşacak.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında 29 Kasım Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 26. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında Trabzonspor’u 1-0 mağlup etmişti

Lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 28 puanla 3'ücü sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek, zirve takibini sürdürmek istiyor. Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen listede yer almayan Anthony Nwakaeme'nın yanı sıra Edin Visca, Stefan Savic ve Tim Jabol-Folcarelli kadroda yer almayacak.

