Zootropolis 2’nin Türkiye’de vizyona girmesine sayılı günler kala filmin vizyonda ne kadar süre kalacağı merak konusu oldu. Disney imzalı yapımın gösterim süresiyle ilgili beklentiler gündeme geliyor. Sinema izleyicileri, Zootropolis 2’nin sinemalarda yer alacağı süreyi araştırıyor.

2016 yapımı ilk filmle dünya çapında büyük başarı elde eden Zootropolis’in devam filmi, 28 Kasım 2025’te Türkiye’de vizyona giriyor. Animasyon türünde geniş bir izleyici kitlesine sahip serinin yeni filmi için en çok sorulan sorulardan biri de “Zootropolis 2 ne zamana kadar vizyonda kalacak?” oldu.

ZOOTROPOLİS 2 NE ZAMANA KADAR VİZYONDA KALACAK?

Zootropolis 2’nin Türkiye’de 6 ila 10 hafta arasında vizyonda kalması bekleniyor. Bu tahmin, hem animasyon filmlerinin Türkiye’deki ortalama vizyon sürelerine hem de Disney yapımlarının gişe performanslarına dayanıyor. Özellikle aile izleyicisinin yoğun ilgi gösterdiği bu tür yapımlar, genellikle okul tatilleri, hafta sonları ve yılbaşı döneminde yüksek seyirci sayısıyla karşılanıyor.

Gişedeki performansa göre vizyon süresi uzayabilir. Özellikle büyük yapımlar, sinema salonlarında 2 aya kadar gösterimde kalabiliyor. Resmî vizyon bitiş tarihi ise gişe sonuçlarına göre ilerleyen dönemlerde netleşecek.

ZOOTROPOLİS 2 TÜRKİYE’DE VİZYONA GİRDİ Mİ?

Film, Türkiye’de 28 Kasım 2025’te sinemalarda gösterime girecek. ABD vizyonu ise 26 Kasım 2025 olarak açıklandı.

Disney’in uzun hazırlık süreci sonrasında tamamladığı film, ilk yapımın kazandığı Oscar ve yüksek gişe başarısının ardından büyük beklentiye neden oldu. Türkiye’de hem Türkçe dublaj hem altyazılı gösterim seçenekleriyle izleyiciyle buluşacak olan Zootropolis 2, 2025’in en dikkat çeken animasyon yapımları arasında yer alıyor.

