İsrail'in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına ve Mazraat Beyt Cin'e giden yola düzenlediği saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Suriye resmi medyası, saldırının ardından 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail askerlerinin, Suriye'nin Kuneytra bölgesine bağlı Beyt Cin beldesine baskın düzenlediği bildirildi.

Devlet televizyonu Alikhbaria, saldırıların ardından İsrail'e ait insansız hava araçlarının özellikle iki kasabayı birbirine bağlayan yol üzerinde uçuş yapmaya devam ettiğini bildirdi. Çok sayıda mağdurun enkaz altında kaldığı, bölge sakinlerinin onları kurtarmak için çaba harcadığı belirtildi.

Yayıncı kuruluş, saldırının ardından onlarca ailenin Beit Jinn'den kaçarak yakınlardaki daha güvenli bölgelere gittiğini söyledi.

Kanal daha önce, bir İsrail devriyesinin kasabaya girdiğini ve yerel halkla kısa süreli çatışmaya girdikten sonra geri çekildiğini bildirmişti.

İSRAİL KANLI SALDIRIYI DOĞRULADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, operasyonda üçü ağır olmak üzere altı İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

"Cemaat-i İslami" mensuplarını, "Güney Suriye'deki Beyt Cin bölgesinde faaliyet gösterdikleri ve İsrailli sivillere yönelik ileri saldırılar düzenledikleri" iddiasıyla gözaltına aldığını ileri sürdü. Suriye makamlarından İsrail saldırısı ve iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, kasım ayında Suriye'nin güneyinde 47 saldırı düzenledi.

Hükümet verilerine göre İsrail ordusu, Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve güney illerine 400'den fazla sınır ötesi baskın düzenledi.

Beşşar Esad rejiminin 2024 yılı sonlarında devrilmesinin ardından İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ndeki işgalini, silahsızlandırılmış tampon bölgeyi ele geçirerek genişletti; bu hamle, Suriye ile imzalanan 1974 tarihli Çekilme Anlaşması'nı ihlal ediyordu.

