Papa 14. Leo'nun Türkiye'yi ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. The Guardian, BBC, Le Monde, CNN ve birçok uluslarası medya kuruluşu, Türkiye'nin bölgede çatışmaların sonlanması ve barışın sağlanması konusunda Türkiye'nin önemine vurgu yapan haberler yayınladı.

Papa olarak ilk kez İtalya dışına çıkan Leo, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Büyükelçiliği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitap ederek, Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında bir köprü, dinler ve kültürlerin kavşağında yer alan tarihi rolünden övgüyle bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye’yi ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Erdoğan ve Papa ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşme dünya basınında yer aldı.

CNN: PAPA LEO İLK YURT DIŞI GEZİSİNDE ÇATIŞMALARIN İNSANLIĞI TEHLİKEYE ATTIĞI KONUSUNDA UYARDI

CNN'in haberine göre Papa Leo, Mayıs ayında Katolik dünyasının lideri olmasından bu yana ilk yurtdışı diplomatik turunda, Perşembe günü "adalet ve barışı ayaklar altına alan hırslar ve tercihler" nedeniyle dünya düzeninin istikrarsızlaştığına dair sert bir değerlendirme yaptı. İlk Amerikalı papa, "Buna asla boyun eğmemeliyiz. İnsanlığın geleceği tehlikede." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Leo'nun Ankara ziyaretinin bölgedeki savaşların ortasında "çok kritik bir zamanda" gerçekleştiğini belirterek, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına ve Temmuz ayında Filistin topraklarındaki tek Katolik kilisesine yönelik ölümcül İsrail saldırısına atıfta bulundu Papa Leo, Erdoğan'ın Filistin onuru ve insan haklarını savunma konusundaki "güçlü duruşunu" övdü. Erdoğan, diplomatik liderlere, "Gazze'de sağlanan ateşkes güçlendirilmeli, sivillerin güvenliği sağlanmalı ve insani yardımlar kesintisiz bir şekilde Gazze'ye ulaştırılmalıdır." dedi.

THE GUARDIAN: TÜRKİYE VE LÜBNAN STRATEJİK OLARAK ÇOK ÖNEMLİ

İngiliz The Guardian’ın haberinde Vatikan uzmanı ve "Papa XIV. Leo: Konsey'in İç Yüzü ve Yeni Bir Papalığın Doğuşu" kitabının yazarı Christopher White'ın görüşlerine yer verdi. White söz konusu ziyaretin Leo’nun papalığının temel temalarından biri olan barışı sağlamaya yönelik olduığunu vurgulayarak “"Bu, Leo'nun papalık döneminin temel temalarından biri olan barışı tanıtacağı bir gezi olacak ve aklında iki farklı hedef kitle olacak. Bunlardan ilki dünya liderleri olacak: Türkiye ve Lübnan, onun Ukrayna ve Ortadoğu'da barış çabalarını ikiye katlaması için stratejik yerler ve bu onun ilk yurtdışı gezisi olacak ve seyahati yakından takip eden dünya liderlerinin dikkatini çekecek." ifadelerini kullandı. White sözlerine şöyle devam etti: "Leo, bölgenin uzun süredir bölünmüş kiliselerini birleştirmeye çalışırken ikinci hedef kitlesi Hristiyan liderler olacak. White, özellikle Türkiye'deki yıldönümü kutlamalarını "inançlılara, ortak noktalarının bölünmüşlüklerinden çok daha büyük olduğunu hatırlatmak" için kullanacağını söyledi.

REUTERS: PAPA İNSANLIĞI TEHLİKEYE ATAN ÇATIŞMALAR KONUSUNDA UYARDI

Reuters, Papa 14. Leo'nun ziyaretini "Papa Leo, ilk yurtdışı gezisinde insanlığı tehlikeye atan çatışmalar konusunda uyardı" başlığıyla duyurdu. Habere göre, Papa Leo, Katolik lider olarak İtalya dışına yaptığı ilk ziyarette, dünyanın alışılmadık sayıda kanlı çatışmaya tanık olduğunu belirterek, insanlığın geleceğinin tehlikede olduğu bir üçüncü dünya savaşının "parça parça" yürütüldüğü konusunda uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iPapa'nın Filistin meselesindeki "zeki duruşunu" memnuniyetle karşıladığını belirterek, gerginlik ve belirsizlik ortamında ziyaretin insanlık için faydalı olmasını umduğunu söyledi. Leo, Eylül ayında Vatikan'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelerek Gazze'deki "trajik durumu" gündeme getirmişti.

BBC: PAPA , ERDOĞAN'A BÖLGEDE İSTİKRAR KAYNAĞI OLMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

İngiliz BBC'nin bildirdiğine göre Papa 14. Leo, dünyanın "küresel düzeyde artan çatışmalara" teslim olmaması gerektiği uyarısında bulundu. Papa, "İnsanlığın geleceği tehlikede" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diyalog ve istikrarın teşvik edilmesi gerekliliği nedeniyle istikrar kaynağı olarak hareket etmeye çağırdı. Papa Leo, bugünkü savaşların "parça parça yürütülen bir Üçüncü Dünya Savaşı"na benzediğini belirterek, selefinin Ukrayna, Suriye, Myanmar ve diğer yerlerdeki çatışmalara atıfta bulunarak defalarca kullandığı bir ifadeyi tekrarladı.

LE MONDE: PAPA, TÜRKİYE'DEN ARABULUCUK ROLÜNE DEVAM ETMESİNİ İSTEDİ

Fransız Le Monde'un bildirdiğine göre, Papa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, çatışmaların pençesindeki dünyada Türkiye'nin arabulucu rolünü benimsemesi çağrısında bulundu. Papa, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışa hizmet ederek halklar arasında istikrar ve yakınlaşmanın kaynağı olmasını dilerim." dedi.

AL JAZEERA: ZİYARETİN ZAMANLAMASI OLDUKÇA SEMBOLİK

Al Jazeera, Papa'nın Türkiye ziyareti için "Bu ziyaretin zamanlaması oldukça sembolik. Bu ziyaret aynı zamanda çok sayıda dinlerarası toplantıyı da içeriyor ve bu, onun sadece Hristiyanlarla değil, diğer inançlarla da etkileşim kurmak istediğine dair bir mesaj olarak görülüyor.” değerlendirmesinde bulundu. Yayın kuruluşu, "Her şeyden önce sembolik, tarihi ve jeopolitik uzantıları var. Türkiye'deki ve bölgedeki Hristiyan azınlıklar için çok önemli." ifadelerini kullandı.

TIMES OF ISRAEL: PAPA TÜRKİYE'NİN SAVAŞLARLA BOĞUŞAN DÜNYADA İSTİKRAR KAYNAĞI OLMASI İSTEDİ

İsrail basını, Papa Leo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çatışmaların pençesindeki dünyada arabulucu rolünü üstlenmeye çağırdığını vurguladı. Gazete, Papa'nın "Türkiye, adil ve kalıcı bir barışın hizmetinde, halklar arasında istikrar ve yakınlaşmanın kaynağı olsun" dediğini aktardı.

