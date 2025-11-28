İstanbul Pendik'te muhtarlığa "fakirlik belgesi" almak için giden bir kadının talebi, sigortalı çalıştığı için reddedildi. Kadın, muhtara saldırırken o anlar kameralara yansıdı.

24 Kasım günü sabah saatlerinde Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında iddiaya göre bir kadın vatandaş, "fakirlik belgesi" almak üzere mahalle muhtarlığına gitti.

SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ

Vatandaşın talebi üzerine muhtar, kadının sistemde sigortalı olarak görünmesi nedeniyle belgeyi alamayacağını dile getirdi. Aldığı cevapla sinirden deliye dönen vatandaş, bir anda muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle bir anda büyüyen kavga, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

GÖZDE NUR BAYAR

