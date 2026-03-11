İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in akıbetiyle ilgili dünya basınında çıkan spekülasyonlara Tahran yönetiminden resmi cevap geldi. Hamaney’in öldüğü yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan İranlı yetkililer, yeni liderin görevine devam ettiğini bildirdi.

ABD ve İsrail’in hava operasyonları sırasında babasıyla birlikte hedef alındığı öne sürülen Mücteba Hamaney’in durumu, İran iç siyasetinde en çok konuşulan başlık haline geldi. İran devlet televizyonunun Hamaney için "Janbaz" (savaş gazisi) ifadesini kullanması yaralanma iddialarını güçlendirirken, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Yusuf Pezeşkiyan’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan

YUSUF PEZEŞKİYAN: "SAĞLIKLI VE GÜVENDE"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney’in yaralandığına dair uluslararası basında yer alan haberleri duyduğunu ancak bu bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını ileri sürdü.

Pezeşkiyan, "Yüksek Lider Mücteba Hamaney sağlıklı ve güvende. Kendisiyle iletişim halindeyiz ve devlet işlerini kararlılıkla yürütüyor" dedi.

"SAVAŞ YARALARI ONURDUR"

Tahran’daki hükümet kaynakları, Hamaney’in ilk günkü saldırılarda hafif yaralar almış olabileceğini ancak bu durumun görevini yapmasına engel teşkil etmediğini iletti.

