14 metrekarelik alanda işe başladı, her şeyi 500 bin liraya mal etti. İlk hasadı tamamlayan 25 yaşındaki Mert Pektaş, yaklaşık 250 gram safran elde etti. Pektaş, "Böyle bir tesis kısa sürede kendisini amorti edebilir ve yılda 1 milyon liradan fazla getiri sağlayabilir" dedi.

Dört ay önce üniversiteden mezun olan 25 yaşındaki Mert Pektaş, safran üretimi için tesis kurdu. Hububat üretiminin yoğun olduğu Konya'daki çiftçilere 'alternatif ve yüksek getirili üretim modelinin mümkün olduğunu' göstermek isteyen ziraat mühendisi Pektaş, çiftçilere örnek olmayı ve bölgenin üretim çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Pektaş, Sarayönü ilçesine bağlı Bahçesaray'daki tesisinde, kontrollü üretimle safranda istediği kaliteyi ve sürdürülebilirliği elde etti.

Sadece 14 metrekarede deneme amaçlı kurdu, yıllık kazancı 1 milyon TL!

"ARAZİDE 1000 METREKARE ALANA İHTİYACIMIZ OLACAKTI"

İlk hasadını tamamlayan ve yeni üretim dönemine hazırlanan Pektaş, safranın hastalıklara dayanıklı olduğunu, iklim ve su koşullarına uygunluğuyla da bölge insanına fırsat sunduğunu belirtti.

Öte yandan Pektaş, Türkiye'de sınırlı miktarda üretilen safranın ekonomik değeriyle cazibesi olduğunu söyledi.

Kuraklığın etkilerinin her geçen gün artması ve ürünün ekonomik değerinden dolayı safranı tercih ettiğini belirten Pektaş, "Tesisimin alanı 14 metrekare. Bu alanda 10 bin safran soğanı bulunuyor. Bu üretimi arazide yapmak isteseydik 1000 metrekare alana ihtiyacımız olacaktı. Arazisi olmayan insanların da yapabileceği bir iş" dedi.

YILDA 1 MİLYON TL GELİR MÜMKÜN

Topraksız safran tarımının çok zor olmadığını, üretim maliyetlerinin de uygun olduğunu dile getiren Pektaş, "Bu tesisi ben kendi çalışmalarımla yaptım ve 10 bin soğan da dahil yaklaşık 500 bin liraya mal oldu. Hasadımızı bitirdik. Yaklaşık 250 gram safran elde ettik. Şimdi soğan çoğaltma işlemine geçtik. Böyle bir tesis kısa sürede kendisini amorti edebilir. Safranın yanında çoğalttığımız soğanlardan da satış yapıyoruz." diye konuştu.

Pektaş, bu büyüklükteki bir safran tesisinin, yılda 1 milyon liradan fazla getiri sağlayabileceğini ifade etti.

Sadece 14 metrekarede deneme amaçlı kurdu, yıllık kazancı 1 milyon TL!

"MALİYETİ ÇOK YÜKSEK DEĞİL"

Safranın dünyanın en pahalı baharatlarından biri olduğuna işaret eden Pektaş, tesisi başta deneme amaçlı kurduğunu, başarılı olduktan sonra büyütmeye karar verdiğini ve ilgisi olanlara da önerdiğini söyledi.

Pektaş, "Bu işe başlamaktaki bir amacım da bölge insanına ek gelir elde edebilecekleri bir üretim yöntemi olduğunu göstermekti. Küçük alanda bile bu işi yapabilirler. Bu işin maliyeti çok yüksek değil. Merak edenler, soranlar, gelip görmek isteyenler oluyor. İlgi duyanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

SİNEM ERYILMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası