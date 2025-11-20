Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Konya Ereğli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Şabanoğlu (52) idaresindeki 48 AFJ 543 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Ekrem Şabanoğlu hayatını kaybederken, T.Y. (52), A.Ş. (48) ve A.P. (59) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden Ekrem Şabanoğlu’nun cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası