Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler:

Diyarbakır Bismil'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır Bismil'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır Bismil'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

ÇAGLA ÇAGLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası