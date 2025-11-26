Trabzonspor'un geçtiğimiz eylül ayında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, deplasmanda 4-3 kazandıkları RAMS Başakşehir maçına attığı iki golle damga vurdu. Bonservisi Beşiktaş'ta olan Arnavut futbolcu, "Trabsonspor'da devam etmek isterim" dedi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 4-3'lük RAMS Başakşehir galibiyetinin kahramanı Ernest Muçi, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

Ernest Muçi

"ÇOK İYİ BİR AİLE ORTAMI VAR"

24 yaşındaki futbolcu, "Ligde puan tablosunda zirvede yer alabilmek ve rakiplere puan farkını açtırmamak için çok önemli bir maçtı. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hep büyük kulüplerde oynadım ve hepsinde büyük beklentiler vardı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Trabzonspor'da çok iyi bir aile ortamı var; ben de sadece işime odaklanmış durumdayım" dedi.

"OYNADIĞIM HER KULÜPTE BASKI VARDI"

Muçi, kendisinden beklentinin üzerinde baskı oluşturup oluşturmayacağına ilişkin "Oynadığım her kulüpte beklentiler vardı. Hep büyük kulüplerde oynadım. Büyük kulüplerde beklentiler vardır ama beni etkilemiyor çünkü hep en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sıkı çalışmaya devam ediyorum. Daha sonrasında doğal olarak işlerin gelişeceğini düşünüyorum. Burada iyi bir ortam var ve ben de işime odaklandım. Hocamız ve takım arkadaşlarım ile iyi bir aileyiz. İşime odaklanarak en iyisini yapmak için mücadele gösteriyorum" değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor, 90+11'de Muçi'nin golüyle Başakşehir'i 4-3 mağlup etti

"GELİŞİMDE FATİH TEKKE'NİN ETKİSİ VAR"

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisine güvendiğini dile getiren Muçi, bu güveni boşa çıkarmadığı için mutlu olduğunu dile getirdi: Hocamız buraya geliş sürecimde benim adıma önemli bir rol üstlendi. Kendisi bana inanan insanlardan birisiydi. Benimle görüşmesinde bana inandığını güvendiğini söylemişti. Geliş sürecimde hocamızın çok etkisi var. Ona bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Bazen antrenmanlarda iyi işler yaparken maçlara yansıtamayabiliyorsunuz ama hocam bana hep 'devam et olacak, olacak' dedi. Hocamızın güvenini boşa çıkarmadığım, herkesi mutlu edebildiğim için de ayrıca mutluyum. Çalışmaya devam ettikçe en iyi sonuçlar gelecektir diye düşünüyorum.

Fatih Tekke

"BURADA DEVAM ETMEK İSTERİM"

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Ernest Muçi, Trabzonspor'da kiralık olarak sözleşmesinin olduğunun ancak opsiyon maddesinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Kiralık bir sözleşmem var ama burada mutluyum ve devam etmek isterim. Tüm maçlarda en iyisini yapmak benim görevim. Şu anda yapmam gereken takımıma yardım etmek. Sonrasında gelecek ne getirecek hep beraber göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası