Ellerini ayaklarını bağladı, koşarak uzaklaştı! 5 kilogram altının çalındığı anlar kamerada
Ordu'da bir kuyumcuyu gözüne kestiren hırsız, yaklaşık 5 kilogram altını gasp edip kayıplara karıştı. Soygun anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam, silahlı ve kasklı bir soyguncu kuyumcuyu soyarak çalışanı bağladı ve kaçtı; olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- Fatsa'da bir kuyumcuya dün akşam silahlı ve kasklı bir kişi girdi.
- Saldırgan, çalışanı silahla tehdit ederek altınları aldı.
- Altınları aldıktan sonra çalışanı iple bağlayarak olay yerinden kaçtı.
- Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
- Polis geniş çaplı çalışma başlattı ancak şüpheli henüz yakalanamadı.
Ordu'nun Fatsa ilçesi Reşadiye Mahallesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya dün akşam saatlerinde silahlı ve kasklı bir kişi geldi. Çalışanı silahla tehdit eden saldırgan, yanındaki çantayı uzatarak altınları içine doldurmasını istedi.
ÇALIŞANI İPLE BAĞLADI
Altınları aldıktan sonra çalışanı ellerinden ve ayaklarından iple bağlayan şüpheli, dükkândan hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, kasklı zanlının bugün saat 10.00 itibarıyla henüz yakalanamadığı öğrenildi.
ANBEAN KAMERADA
Soygun anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde zanlının dükkana girişi, altınların çantaya doldurulması ve çalışanın bağlanması net bir şekilde görülüyor.
