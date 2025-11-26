Ordu'da bir kuyumcuyu gözüne kestiren hırsız, yaklaşık 5 kilogram altını gasp edip kayıplara karıştı. Soygun anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Reşadiye Mahallesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya dün akşam saatlerinde silahlı ve kasklı bir kişi geldi. Çalışanı silahla tehdit eden saldırgan, yanındaki çantayı uzatarak altınları içine doldurmasını istedi.

ÇALIŞANI İPLE BAĞLADI

Altınları aldıktan sonra çalışanı ellerinden ve ayaklarından iple bağlayan şüpheli, dükkândan hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, kasklı zanlının bugün saat 10.00 itibarıyla henüz yakalanamadığı öğrenildi.

ANBEAN KAMERADA

Soygun anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde zanlının dükkana girişi, altınların çantaya doldurulması ve çalışanın bağlanması net bir şekilde görülüyor.

SİNEM ERYİLMAZ

