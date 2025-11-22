Düzce’de kuyumcu çalışanı S.Ş., güven sağladığı müştekilerden 42 milyon liralık vurgun yaptı. Müştekilerin birikimlerini geri almak istemesiyle ortaya çıkan dolandırıcılık olayında S.Ş., polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılık suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran 16 müştekinin ifadeleri üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

42 MİLYON TOPLADI

İddiaya göre, Düzce merkezde bir kuyumcuda çalışan S.Ş., farklı tarihlerde müştekilerden elden ve banka kanalıyla çeşitli miktarlarda para alarak altın ve döviz alımı yapacağını, bu altın ve dövizi fiziki olarak elinde tutup istendiğinde geri vereceğini söyleyerek güven sağladı. Bu yöntemle yaklaşık 42 milyon 200 bin 800 TL topladığı tespit edilen S.Ş.'ye müştekiler işlemleri sonlandırmak ve birikimlerini geri almak istediklerinde ulaşamadı.

TUTUKLANDI

Adreslerinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, 21 Kasım 2025 tarihinde Ankara’da kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı. S.Ş., Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na mevcutlu olarak çıkarılarak ifadesi alınmasının ardından, zincirleme şekilde dolandırıcılık suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Düzce Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

