Bursa'da yaşayan vatandaşlar, hava durumunu ve sağanak yağışların ne zaman başlayacağını yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan 5 günlük hava raporlarıyla beraber yağmurun ne zaman yağacağı belli oldu.

Bursada yağmur var mı? MGM hava durumu raporunu duyurdu

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

MGM hava durumu raporuna göre Bursa'da bugün yağmurlu bir hava görülmezken 28 Kasım Cuma ve 29 Kasım Cumartesi günü gök gürültülü sağanak beklenmektedir.

BURSA HAVA DURUMU RAPORU

27 Kasım Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu ve sıcaklıklar 7 derece ile 22 derece arasında seyredecek. Ayrıca yağmur beklenmiyor.

28 Kasım Cuma gününden itibaren ise beklenen yağışlar başlıyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Bursa genelinde sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağışlı günlerde en düşük sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşerken, en yüksek sıcaklıklar 16 dereceye kadar gerileyecek.

