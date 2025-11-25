Başkentte yaşayan vatandaşlar tarafından "Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman?" sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son hava durumu raporlarına odaklanan vatandaşlar, sıcaklığın hızla düşmesiyle kar ihtimalini göz önünde bulundurmaya başladı.

Ankara'da kar yağıp yağmayacağı bölgede yaşayan vatandaşla tarafından araştırılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmini raporları baz alındığında; başkentte önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı bir havanın etkili olabileceği gösteriliyor.

Ankaraya kar yağacak mı, ne zaman? MGM hava durumu raporu inceleniyor

ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

Ankara'da kar yağacağı konusuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. MGM'nin raporuna bakıldığında önümüzdeki günlerde kar yağışı yerine soğuk ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Ankaraya kar yağacak mı, ne zaman? MGM hava durumu raporu inceleniyor

ANKARA'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ankara'da gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi, karla karışık yağmur ve kısa süreli kar ihtimalini artırıyor. Şu an için Ankara'da kar yağışı ihtimali gözükmemektedir.

İlk karın Ankara'nın Kızılcahamam, Çamlıdere, Ayaş ve Gölbaşı gibi yüksek kesimlerinde yağması bekleniyor.

Ankaraya kar yağacak mı, ne zaman? MGM hava durumu raporu inceleniyor

Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında Ocak ayı itibarıyla Ankara'da kar yağışı görülmektedir. Bu kapsamda yine aynı ayda Ankara'da kar yağacağı tahmin ediliyor.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası