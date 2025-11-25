Türkiye'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile bazı il çevrelerinde de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS DA ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 14

- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

- İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

- Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17

- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 11

- Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası