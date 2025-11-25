İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik verdiği soruşturma izni ses getirdi. ABB bu sefer de darp olayıyla sarsıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı çalışanı Fulya K., belediyedeki usulsüzlükleri yönetime bildirdiğini, bu yüzden eşinin darbedildiğini öne sürdü.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izninin ardından dosyada ortaya çıkan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı çalışanı Fulya K.'nın ifadesi, belediye içindeki usulsüzlük iddialarını başka bir boyuta taşıdı. Usulsüzlükleri yönetime bildirdiğini söyleyen Fulya K., bu nedenle eşinin darbedildiğini iddia etti.

"YAVAŞ'A MEKTUP YAZDIM"

Dosyaya giren belgelere göre Fulya K., daire içinde tespit ettiği usulsüz uygulamaları defalarca Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na ilettiğini ifade etti. Uyarılarının dikkate alınmaması üzerine 26 Eylül 2024'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kapsamlı bir mektup yazdığını belirten Fulya K., Yavaş'a gönderdiği mektupta yalnızca mali usulsüzlükleri değil, bunları dile getirdiği için eşiyle ilgili yaşanan bir olayı da anlattı. Fulya K.'nin ifadesine göre eşi, Nevzat Uzunoğlu tarafından darbedildi, bu bilgiyi de doğrudan Başkan Yavaş'a aktardı.

YAVAŞ'TAN "YURT DIŞINDAYIM" CEVABI

Sabah'ta yer alan habere göre Fulya K., Yavaş'ın kendisine "yurt dışında olduğunu, döndüğünde görüşme gerçekleştireceklerini" söylediğini aktardı. Ancak Fulya K., belediyedeki görevinden ayrıldığı için bu görüşmenin hiçbir zaman yapılmadığını bildirdi.

MAHMUT EKİNCİ

