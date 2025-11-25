İngiltere’nin Oxford şehrinde prematüre doğan 10 günlük bebek, ailesinin izni olmadan yapılan biyopsi işleminin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, bebeğe gerekli ilaçların önceden verilmediği ve ölüm sebebinin E.Coli virüsü olduğu tespit edildi.

Oxford şehrindeki bir hastanede yaşanan skandal olayda, Willow Rose Thompson isimli prematüre bebek, 10 günlükken ailesine haber verilmeden biyopsiye alındı. Operasyonun ardından 10 saat içinde taburcu edilen bebek, nefes darlığı çekmeye ve yutkunamamaya başladı. Ertesi gün ise bilinçsiz halde bulundu. Acil bir şekilde hastaneye götürülen Willow’un E.Coli virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Willow Rose Thompson ve ailesi

GEREKLİ İLAÇLAR VERİLMEMİŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, bebeğe biyopsiden önce gerekli ilaçların verilmediği, yalnızca işlemden sonra 2 doz aldığı ortaya çıktı.

TIBBİ AÇIDAN UYGUN OLMAYAN BİR ODADA YAPILMIŞ

Oxfordshire Coroner’s Mahkemesi, bebeğin ölümünde birçok ihmalin olduğunu belirtti. Biyopsi tıbbi açıdan uygun olmayan bir odada sık sık kesintilerle yapılmış, cerrahi ve neonatal ekipler arasında iletişim kopukluğu yaşanmış ve bebek, gece gözlem altında tutulması gerekirken taburcu edilmişti.

"İŞLEM DOĞRU UYGULANSAYDI HAYATTA KALABİLİRDİ"

Uzmanlar, işlemin doğru uygulanması ve bebeğin 24 saat gözetim altında tutulması halinde Willow’un hayatta kalabilme şansının olabileceğini söyledi.

Oxford Üniversite Hastanesi’nden Prof. Andrew Brent, yaşananın “derin bir trajedi” olduğunu belirterek aileden özür diledi.

Olayın ardından başlatılan 'tıbbi ihmal soruşturması' sürüyor.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası