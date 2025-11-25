ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan Julie A. Miller’ın, pandemi döneminde okuldan aldığı 14 yaşındaki kızını yıllarca aç ve bakımsız bırakarak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Miller’ın 24 Şubat’ta yeniden hâkim karşısına çıkması bekleniyor.

Kan donduran olay, Batı Virginia’nın Morrisvale bölgesindeki bir evde meydana geldi. Julie Miller, 2021’de pandemi sırasında kızı Kyneddi Miller’ı okuldan aldı ve o tarihten sonra çocuğu dışarı çıkarmadı.

Kyneddi Miller

Bu süreçte ağır ihmal ve kötü muameleye maruz kalan Kyneddi, ciddi şekilde aç bırakıldı ve giderek zayıflayarak adeta kabusu yaşadı. Kyneddi’nin anneannesi Donna, torununun adı açıklanmayan bir yeme bozukluğu olduğunu, aylardır yemek yemediğini ve kendi başına hareket edemediğini öne sürdü.

BANYO HALISININ ÜZERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Dört yıl boyunca yalnızca iki kez dışarı çıkarıldığı belirlenen genç kız, ağır ihmal sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Kyneddi’yi banyo halısının üzerinde hareketsiz halde buldu.



Geçtiğimiz Cuma günü hâkim karşısına çıkan Julie Miller, suçunu kabul etti. Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen kadın, 24 Şubat’ta yeniden mahkemeye çıkarılacak.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası