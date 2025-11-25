ABD’li sosyal medya fenomeni Olivia Woodrich, Tourette Sendromu nedeniyle araç kullanırken yaşadığı tikleri gösterdiği bir video paylaşarak sosyal medyada tartışmalara konu oldu. Woodrich, Tourette Sendromu ile güvenli şekilde araba kullanılabileceğini vurgularken, bazı kullanıcılar videonun trafikte riskli olabileceğini belirtti.

ABD’li sosyal medya fenomeni Olivia Woodrich’in Tourette Sendromu (TS) hastalığı nedeniyle geçirdiği bir kriz anında araba kullanması sosyal medyada gündem oldu. Oklahoma’da yaşayan 26 yaşındaki Woodrich'in Tourette Sendromu (TS) isimli hastalığı nedeniyle istemsiz tikleri oluyor. Bunlar arasında, kekeleme, göz kırpma ve boynunu geriye doğru atma gibi hareketler bulunuyor.

"YÖNETMEYİ ÖĞRENDİM"

Woodrich, paylaşımında seyir halindeyken tik geçirdiği anları kaydederek Tourette Sendromu olan insanların da güvenli şekilde araç kullanabileceğini anlatmak istediğini söyledi. Ünlü fenomen, “Tiklerimi yönetmeyi öğrendim. Eğer tik geleceğini hissedersem durur ya da ışıkta beklerim. Otoyola çıkmıyorum çünkü kenara çekme şansı yok,” dedi.

Genç kadın, müzik dinlemenin odaklanmasına yardımcı olduğunu, stres ve heyecanın tiklerini artırabildiğini belirtti. “Kendimi güvende hissetmediğim günlerde araba kullanmıyorum,” diye ekledi.

KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

Videonun ardından bazı kullanıcılar tarafından Woodrich’e destek mesajları yağarken, bazıları ise bir tik anının trafikte güvenli olmayacağını vurguladı.

Woodrich, 19 yaşına kadar ehliyet almayı ertelediğini, direksiyon eğitimi sırasında eğitmenlerinin durumundan haberdar olduğunu, testte ise TS’nin bir engel oluşturmadığını söyledi. “Güvenli bir sürücü olarak değerlendirildim, risk görülmedi,” ifadelerinde bulundu.

İngiltere’de TS’nin sürüş güvenliğini etkilediği durumlarda DVLA’ya (Sürücü ve Araç Ruhsatlandırma Ajansı) bildirilmesi zorunluyken, etkilenmeyen kişiler için böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

TOURETTE SENDROMU NEDİR?

Tourette Sendromu, çocukluk çağında başlayan ve kişinin kontrolü dışında ortaya çıkan motor ve vokal tiklerle karakterize nörolojik bir bozukluktur. Göz kırpma, yüz buruşturma, omuz silkme gibi hareketlerin yanı sıra boğaz temizleme veya ses çıkarma gibi vokal tikler görülebilir. Tiklerin şiddeti zaman zaman artıp azalabilir; stres, heyecan ya da yorgunluk belirtileri tetikleyebilir. Kesin bir tedavisi olmasa da davranış terapileri ve gerektiğinde ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Tourette Sendromu, doğru destekle bireylerin günlük hayatlarını sürdürmelerine engel değildir.



ZEYNEP ERDİVANLİ

