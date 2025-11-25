Çin uzay programı kritik bir arıza sonrası acil durum protokolünü devreye aldı. Shenzhou-20 dönüş kapsülünün camında ortaya çıkan çatlak nedeniyle üç astronotun dünyaya dönüş yolu kapandı. Pekin, planlanandan aylar önce Shenzhou-22’yi fırlatarak istasyona yiyecek, tıbbi malzeme ve kurtarma ekipmanı gönderdi. Mahsur kalan ekibin, görevin tamamlanmasının ardından Dünya’ya bu araçla dönmesi hedefleniyor.

Çin, uzay istasyonundaki üç astronotun güvenli dönüş yolunun kapanması üzerine Salı günü kritik bir adım attı. Shenzhou-22 uzay aracı, Long March-2F roketiyle Jiuquan Fırlatma Merkezi’nden planlanandan aylar önce fırlatıldı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, operasyonun ülkenin insanlı uzay programındaki ilk acil durum görevi olduğunu açıkladı.

SHENZHOU-20 HASAR GÖRÜNCE PLANLAR ÇÖKTÜ

Tidangong’daki görev kapsamında 5 Kasım’da dünyaya dönmesi gereken Shenzhou-20 dönüş kapsülü, uzay enkazı çarpması şüphesiyle camında kritik bir çatlak oluştuğu için uçuşa kapatıldı.

Bu nedenle Pekin, 6 ay sonra devreye girmesi planlanan Shenzhou-21’i erken kullanmak zorunda kaldı. Shenzhou-21’in istasyondan ayrılmasıyla, Tiangong’da kalan üç astronot için dönüş imkânı kalmadı.

SHENZHOU-22: YİYECEK, TIBBİ MALZEME VE KURTARMA EKİPMANI TAŞIYOR

Mürettebatsız fırlatılan Shenzhou-22, istasyona yiyecek, tıbbi setler ve onarım malzemesi gönderiyor. Görev tamamlandığında, mahsur kalan astronotlar Dünya’ya bu araçla dönecek.

Ajans, üç astronotun sağlık durumunun “normal ve iyi” olduğunu duyurdu.

ÇİN’İN UZAY HEDEFİ BÜYÜYOR

ABD ve eski Sovyetler Birliği’nin ardından insanları yörüngeye gönderen üçüncü ülke olan Çin, ISS’den dışlanmasının ardından kendi istasyonunu kurmuş ve Şubat ayında Pakistan ile ilk yabancı “taikonot” anlaşmasına imza atmıştı.

Tiangong artık Pekin’in uluslararası imaj ve teknoloji yarışındaki en kritik projelerinden biri haline geldi.

