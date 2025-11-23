Çin’in uzay tabanlı elektronik savaş yeteneklerine ilişkin en kapsamlı çalışması ortaya çıktı. Pekin, Starlink gibi dev uydu ağlarını hedef alan geniş ölçekli bir simülasyon gerçekleştirerek, muhtemel bir çatışmada küresel iletişim ağlarını nasıl devre dışı bırakabileceğine dair kritik veriler elde etti.

Pekin, küresel internet savaşının fitilini ateşledi.

Çin yönetimi, Elon Musk’ın Starlink ağını devre dışı bırakmayı hedefleyen en kapsamlı elektronik savaş simülasyonunu tamamladı. Uzay tabanlı iletişim hatlarının yeni nesil savaşların gidişatını belirleyeceği bir dönemde hazırlanan çalışma, Batı’ya meydan okudu.

ACİL STARLİNK DESTEĞİ PEKİN’İ HAREKETE GEÇİRDİ

Rusya’nın 2022’de başlayan Ukrayna saldırısı sırasında Kiev yönetimi Elon Musk’tan acil Starlink desteği istemişti. Terminaller kısa sürede sahaya ulaştırılarak savaş alanında iletişim yeniden sağlanmış, Moskova’nın sinyal bozma girişimleri SpaceX tarafından yapılan yazılım güncellemeleriyle etkisiz kılınmıştı.

Özellikle Çin, Batı’nın uydu mimarisinin savaş sahasını nasıl değiştirdiğini yakından izlemeye başladı.

ÇİN: STARLİNK NASIL SUSTURULUR?

Pekin için asıl mesele, gerçek zamanlı frekans atlayan, uyum sağlayan ve on binin üzerinde uydudan oluşan dev bir ağı nasıl zayıflatabileceğini anlamaktı.

Zhejiang Üniversitesi ile Pekin Teknoloji Enstitüsü ortak ekibi tarafından hazırlanan çalışma, en detaylı değerlendirmeyi ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Çin’in doğusu üzerinde Starlink uydularının 12 saat boyunca izlenmesini içeren kapsamlı bir modele dayandı.

Uydu sinyal gücü, terminal alım davranışı, farklı açılardan gelen parazitlerin birleşik etkisi ve arazi şartlarının sinyal üzerindeki rolü ayrı ayrı hesaplandı.

TAYVAN’I KARARTMAK İÇİN BİNLERCE İHA GEREKİYOR

Modelde 20 kilometre yüksekliğe yerleştirilen ve gökyüzünde düzenli aralıklarla dizilen parazit araçlarından oluşan geniş bir ağ kuruldu. En güçlü elektronik karıştırma kapasitesine sahip dar ışınlı antenlerin kullanıldığı senaryoda, tek bir araç ortalama 38,5 kilometrekarelik alanın Starlink erişimini kesebildi.

Tayvan yüzölçümü dikkate alındığında, güvenilir bir karartma oluşturmak için en az 935 elektronik savaş İHA’sının aynı anda senkronize şekilde çalışması gerektiği ortaya çıktı. Daha düşük güç seviyeleri devreye girdiğinde sayı iki binin üzerine çıkıyor.

STARLİNK’İN HAREKETLİ YAPISI ÇİN’İ ZORLUYOR

Araştırma ekibi, Starlink’in yörünge planlamasının sabit olmadığını, görünür bölgeye giren uydu sayısının sürekli değiştiğini iddia etti.

Zaman değişkenliği, sabit yörüngeli uydulara kıyasla karıştırma operasyonlarını çok daha karmaşık hale getiriyor.

Starlink’in fazlı dizi antenleri, gerçek zamanlı frekans atlama kabiliyeti ve SpaceX mühendisleri tarafından yönetilen dinamik kontrol sistemi, elektronik saldırı ihtimaline karşı yüksek direnç oluşturuyor.

PEKİN: TAYVAN AYRILABİLİR BİR YAPI DEĞİL

Çin yönetimi Tayvan’ı zorunlu birlik kapsamında görüyor. Washington, Tayvan’ı bağımsız devlet olarak tanımasa da adanın zorla ele geçirilmesine karşı çıkıyor ve Taipei yönetimine silah desteği sağlıyor.

Starlink gibi özel iletişim ağlarının sahayı güçlendirmesi, Pekin’in muhtemel bir operasyon sırasında aşmak zorunda kalacağı en kritik bariyerlerden biri haline geliyor.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası