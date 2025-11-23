Süper Lig'de karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3 golle geçen Galatasaray'da sakatlık geçiren Wilfried Singo'dan derbi öncesi kötü haber geldi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi. Yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Singo, Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlanan Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten bir açıklama geldi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİLER

Sarı kırmızılı takımda Mario Lemina ve Wilfried Singo, Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Singo ve Lemina'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in de aralarında bulunduğu futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Wilfried Singo

ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı." denildi.

4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

HT Spor'un haberine göre; Genlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo, 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

DERBİDE İKİ YILDIZ YOK

Sarı kırmızılı takımda cezalı Roland Sallai'nin ardından, Singo da Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası