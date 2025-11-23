ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti 1,1 milyar dolar düştü. Trump'ın net servetinin büyük düşüşle beraber 6,2 milyar dolara gerilediği belirtildi.

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump'ın net serveti, aile şirketi olarak, sosyal medya ve kripto alanında faaliyet gösteren Trump Media and Technology Group (TMTG) hisselerinin bu hafta tüm zamanların en düşük seviyesinde işlem görmesi nedeniyle eylül ayından bu yana 1,1 milyar dolar düştü.

Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre ABD Başkanı'nın net serveti 6,2 milyar dolar olarak belirtildi.

Forbes Türkiye'nin haberine göre; eylül ayı itibarıyla Trump'ın net serveti geçen bir yılda 3 milyar dolar artarak onu Forbes 400 listesinde Amerika'nın en zenginleri arasında 201. sıraya yerleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP AİLESİNİN KRİPTO YATIRIMI

Trump ve üç oğlu, Eylül 2024'te faaliyete bir finans platformu olan World Liberty Financial'ın kurucuları olarak listeleniyor. Şirket, 100 milyar $WLFI tokeni oluşturdu ve bu tokenlerin 22,5 milyarını Trump'ın yüzde 70 hissesine sahip olduğu DT Marks DEFI LLC şirketine verdi. World Liberty'nin dijital tokenı $WLFI, eylül ayında piyasaya sürüldü ve ilk gününde 0,31 dolarlık yüksek bir fiyattan işlem gördü ancak o günden bu yana 0,158 dolara düştü. Şirketin “kurucular, ekip ve danışman tokenları başlangıçta kilidi açılmayacak ve erken destekçilerden daha uzun bir kilit açma programına tabi olacak” şeklindeki politikası gereği, Trump'ın henüz $WLFI'dan para kazanması olası görünmüyor.

