Rusya ile Yunanistan arasındaki gerilim yeni bir seviyeye taşındı. Moskova, Atina’nın Ukrayna ile ortak insansız deniz aracı üretme kararını "kışkırtıcı ve çatışmacı" olarak nitelendirerek açık hedef aldı. Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova, Yunanistan’ın "dostça olmayan adımlar attığını" söyleyip, bu kararın "bedeli olacağını" vurguladı.

ZAKHAROVA: YUNANİSTAN DOSTÇA OLMAYAN ADIMLAR ATIYOR

Moskova’daki haftalık basın toplantısında konuşan Zakharova, Yunanistan’ın Ukrayna ile savunma işbirliğini tırmandıran kararını eleştirerek şu ifadeyi kullandı:

"Yunanistan, Rusya’ya karşı kışkırtıcı ve çatışmacı bir politika izliyor. Dostane olmayan adımlar atıyor. Bu adıma gerekli cevap verilecektir."

Zakharova, Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah gönderen ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı ve bu silahların her gün Donbass, Zaporijya, Herson ve Kırım’da sivillere karşı kullanıldığını söyledi.

YUNANİSTAN, BATI’NIN ANTİ-RUS ÇİZGİSİNİN PARÇASI HALİNE GELDİ

Zakharova, Atina’nın Ukrayna ile ortak İDA üretimi ve operasyon planlarının Moskova’da "Batı’nın Rusya’yı cephede yenilgiye uğratma stratejisinin uzantısı" olarak görüldüğünü dile getirdi.

"Bu adım, birçok anti-Rus eylem gibi tarafımızdan değerlendirildi. Karşılığı olacaktır."

ESİR TAKASINDA TÜRKİYE DETAYI: MOSKOVA’DAN ANKARA’YA TEŞEKKÜR

Zakharova öte yandan muhabirin sorusu üzerine, Rusya–Ukrayna esir değişimi sürecinde Türkiye ve BAE’nin arabuluculuğuna teşekkür etti.

“Bu ülkelerin arabuluculuk desteğine minnettarız. Temaslar ilgili kurumlar aracılığıyla sürdü ve sürüyor” dedi.

POLONYA VE İNGİLTERE’YE DE TEPKİ: DÜŞMANCA ADIMLAR

Zakharova, Polonya’nın Gdansk’taki Rus konsolosluğunu kapatma kararını “düşmanca” olarak nitelendirdi.

İngiltere’nin, Ukrayna istihbaratının Rus “Kinjal” füzesini taşıyan uçakla ilgili operasyonuna destek verdiğini ileri sürerek Londra’dan cevap beklediklerini söyledi.

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker’ın, Avrupa ülkelerine “dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma” çağrısına da tepki gösterdi:

"ABD’nin başka ülkelerin varlıkları konusunda tavsiyede bulunma hakkı yok."

ATİNA CEVAP VERDİ!

Rusya’nın sert suçlamalarının ardından Atina’dan hızlı bir karşı açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynakları şunları söyledi:

"Yunanistan uluslararası hukuka bağlıdır. Devletler, kendi güvenlik anlaşmalarını yapma hakkına sahiptir. Egemen devletlere yönelik tehditler otomatik olarak reddedilir."

