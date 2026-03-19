Esenyurt’ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kazada sürücünün kullandığı kalitesiz plastik kaskın koruma sağlamadığı ortaya çıktı.

E-5 Esenyurt Saadetdere mevkiinde, iddialara göre yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu motosiklet sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybeden sürücü, motosikletiyle önce aydınlatma direğine çarptı, ardından motosikletten düştü.

Bayram öncesi meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kaskın plastik olduğu ve içinin köpükle doldurulduğu ortaya çıktı.

Bayram öncesi cinayet gibi kaza! Kaskıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza, saat 14.45 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere mevkii E-5 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 NST 518 plakalı motosiklet sürücü M.Ü. (50) yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda gidon hakimiyetini kaybederek kayan motosikletiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Ü., motordan düşerken motosiklet ise metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

PLASTİK KASK ÖLÜM GETİRDİ

Öte yandan bayram öncesi meydana gelen feci kazada M.Ü'nün yüzü tanınmaz hale gelirken taktığı kaskın plastik olduğu ve içinin köpükle doldurulduğu ortaya çıktı.

Kaza sonrasında koruyucu görevi görmesi gereken kaskın paramparça olduğu görüldü.

