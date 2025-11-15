Yunanistan’ın sosyal medyada NATO desteği varmış gibi gösterdiği tartışmalı “Orion 2025” paylaşımı kısa sürede büyük tepki çekti. Yanıltıcı etiket nedeniyle büyüyen kriz, Türkiye’nin net tezleri doğrultusunda NATO’nun gönderiyi silmesiyle Atina’nın aleyhine döndü.

Yunanistan’ın Orion 2025 Özel Harekat Kuvvetleri tatbikatını NATO’yla ilişkilendirme çabası sosyal medyada şok bir geri çekilmeyle sonuçlandı.

TurDef’in özel haberine göre, Atina’nın Kıbrıs Rum Yönetimi’ni İttifak’ın yanındaymış gibi gösteren paylaşımı, NATO’nun kendi Facebook hesabında belirmesiyle krize dönüştü. Bir süre sonra gönderi sessizce silindi.

ABD, Avrupa ve İsrail dosyalarının ağırlaştığı günlerde yaşanan gelişme, İttifak içindeki tartışmayı yeniden Türkiye merkezine taşıdı.

YUNANİSTAN’IN NATO SOF ETİKETİ YANILTICI BULUNDU

Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan tanıtım videosunda NATO bayrağı bulunmamasına rağmen içerik "NATO SOF" etiketiyle dolaşıma sokuldu.

Söz konusu etiket, tatbikata NATO onayı varmış gibi bir izlenime neden oldu. Ardından NATO SOF’un Facebook sayfasında da tatbikat görüntüleri görününce kafa karışıklığı büyüdü.

Türkiye’nin uzun yıllardır savunduğu “Rum Kesimi NATO faaliyetlerine dahil olamaz” çizgisi, bu olayla yeniden gündeme geldi.

Ankara’nın duruşu, NATO’nun Kıbrıs meselesindeki tarafsızlığının temel direklerinden biri olmaya devam ediyor.

TURDEF’İN SORUŞTURMASI SONRASI NATO PAYLAŞIMI SİLDİ

Gelişmeler üzerine TurDef, NATO’ya şu soruyu yöneltti: "NATO SOF'un Yunanistan tarafından düzenlenen 'Orion 2025' tatbikatına katılıp katılmadığını açıklayabilir misiniz?"

Bu sorunun ardından tartışmalı paylaşım aniden kaldırıldı. Bu sessiz adım, Atina’nın oluşturmayı çalıştığı anlatıyı boşa düşürdü. Avrupa’da son dönemde artan savunma işbirliği tartışmaları içinde Yunanistan’ın siyasi manevrası böylece sonuçsuz kaldı.

NATO’DAN RESMİ AÇIKLAMA: SOFCOM KATILMADI

NATO, TurDef’e gönderdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SOFCOM, ORION-25 tatbikatına katılmamıştır. Müttefik ülkeler bazen sosyal medyada SOFCOM'u etiketler; bu etiketlemeler katılım anlamına gelmez. Bu özel durumda ORION-25 tatbikatına atıfta bulunan bir gönderi yanlışlıkla SOFCOM'un Facebook sayfasında yayınlanmış ve sonra kaldırılmıştır."

Türkiye’nin duruşuyla uyumlu şekilde Rum Kesimi’nin NATO hattına sokulamayacağını bir kez daha teyit edildi.

ORION 2025’ NEDİR?

Orion 25, Yunanistan tarafından yürütülen bir Özel Harekat tatbikatı ve Kıbrıs Rum Yönetimi de bu süreçte yer alıyor. Ancak Rum Kesimi NATO üyesi olmadığı için İttifak’ın bu tatbikata resmi ya da dolaylı hiçbir katılımı mümkün değil.

Türkiye, NATO operasyonlarında Rum Kesimi’ne açık şekilde "hayır" diyor.

TÜRKİYE’NİN TAVRI: RUM KESİMİ NATO’YA DAHİL OLAMAZ

Türkiye’nin pozisyonu şu maddelere dayanıyor:

Rum Kesimi NATO üyesi değil.

Mevcut siyasi statü çözülmeden NATO’ya dahil olması İttifak ilkesine aykırı.

Rum Kesimi, Türkiye’yi ilgilendiren güvenlik konularında AB-NATO işbirliğini sık sık kilitliyor.

Gazze, ABD ve Avrupa gündemlerinin yoğun olduğu bu dönemde Türkiye, NATO dosyalarında tavrını net biçimde sürdürerek bölgesel dengeyi koruyor.

MÜZEYYEN BIYIK

