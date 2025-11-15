Gazze’ye yönelik hazırladığı yeni güvenlik ve yeniden inşa planı sızan ABD’nin, bölgeyi “yeşil” ve “kırmızı” olmak üzere iki ayrı alana ayırmayı öngördüğü ortaya çıktı. İfşa edilen belgelerde, yeniden inşa çalışmalarının yalnızca İsrail ve uluslararası güçlerin kontrolündeki yeşil bölgede başlayacağı, milyonlarca Filistinlinin sıkıştığı kırmızı bölge için ise herhangi bir plan sunulmadığı belirtildi.

ABD’nin Gazze için hazırladığı askeri planlama belgeleri, bölgenin uzun yıllar “yeşil bölge” ve “kırmızı bölge” olarak ikiye ayrılmasını öngörüyor.

Guardian’ın ulaştığı belgelere göre yeşil bölge, İsrail ve uluslararası birliklerin güvenliğinde olacak; yeniden inşa faaliyetleri yalnızca burada başlatılacak. Gazze’nin büyük kısmını oluşturan kırmızı bölgede ise neredeyse tüm Filistinliler yerinden edilmiş durumda ve hiçbir yeniden inşa planı bulunmuyor.

ABD’li yetkililer, uluslararası güçlerin ilk aşamada yalnızca yeşil bölgede konuşlanacağını, Gazze’nin İsrail’in mevcut “sarı çizgi” kontrol hattıyla fiilen bölünmüş kalacağını söyledi.

Bir ABD yetkilisi, “Her şeyi tek parça yapmak istersiniz ama bu bir hayal” dedi.

Plan, ABD’de ilan edilen ateşkesin kalıcı bir çözüme dönüşmesi konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

ALTERNATİF GÜVENLİ TOPLULUKLAR MODELİ REDDEDİLDİ

ABD, kısa süre önce Filistinliler için çitle çevrili küçük kampları kapsayan “alternatif güvenli topluluklar” (ASC) planını da masadan kaldırdı. İddialara göre insani yardım kuruluşları henüz haberdar edilmedi.

Arabulucular, Gazze’nin bu plan çerçevesinde “ne savaş ne barış” sarmalında uzun süre sıkışabileceği uyarısında bulundu.

Veriler 8 Temmuz 2025 tarihinde toplanan uydu görüntülerine dayanmaktadır.

ASYA’DAN ASKER TALEBİ

Plan, Trump yönetiminin hazırladığı 20 maddelik Gazze tasarısının merkezinde yer alan Uluslararası İstikrar Gücü’nü (ISF) öngörüyor.

Avrupa’dan binlerce asker talep edildi; İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden katkı isteniyor. ABD, sahada sadece sınırlı sayıda asker bulundurmayı planlıyor.

Belgelerde İngiliz piyade birlikleri, Fransız yol güvenliği ekipleri, Alman ve Hollanda lojistik birimleri için taslak konuşlandırma listeleri yer aldı. Ancak Avrupa ülkelerinin çoğu, Gazze’de asker bulundurmayı “yüksek risk” gerekçesiyle sıcak karşılamıyor. Sadece İtalya, potansiyel katkı önerdi.

ÜRDÜN ASKER GÖNDERMEYİ REDDETTİ

Plan, yüzlerce Ürdünlü askerin de ISF’ye katılmasını öngörüyordu. Ancak Ürdün Kralı Abdullah, Filistin toplumuyla yakınlık gerekçesiyle asker gönderilmeyeceğini açıkladı.

Perşembe günü itibarıyla ABD, “NATO ve ortakları” tanımıyla geniş bir listeyi katkı için arayışta tutuyor.

ISF YALNIZCA YEŞİL BÖLGEDE KONUŞLANACAK

ABD’nin operasyon konseptine göre uluslararası güç yalnızca yeşil bölgede görev yapacak ve İsrail kontrol hattının batısına geçmeyecek.

Asker göndermesi beklenen ülkeler için ciddi bir risk oluşturmakta. Çünkü sınır hattında İsrail güçleriyle “entegre” bir görev yürütmeleri öngörülüyor.

Plan, İsrail ordusunun “ileride bir çekilme değerlendirmesi yapacağını” belirtiyor ancak herhangi bir takvim sunmuyor.

ABD, Gazze'yi uzun vadeli olarak "yeşil bölge" ve "kırmızı bölge" olarak ikiye bölmeyi planlıyor—"yeşil bölge" İsrail ve uluslararası birlikler tarafından yönetilecek ve yeniden inşaya açık olacak, "kırmızı bölge" ise neredeyse tüm Filistinlilerin yerinden edildiği ve yeniden inşanın planlanmadığı alan olacak.

YENİDEN İNŞA SADECE YEŞİL BÖLGEDE

ABD, Filistinli sivillerin zamanla yeşil bölgeye geçerek Gazze’nin yeniden birleşmesi için adım atacağını düşünüyor.

.Uzmanlara göre Beyaz Saray'ın tutumu, Irak ve Afganistan’daki “yeşil bölge” uygulamalarını anımsatmakta. Gazze’deki yapıların yüzde 80’den fazlası yıkılmış durumda. Yaklaşık 1,5 milyon kişi acil barınma bekliyor. İsrail, ateşkese rağmen birçok temel malzemenin bölgeye girişini kısıtlamayı sürdürüyor.

Bugün, 2 milyondan fazla Filistinli, Gazze’nin yarısından azını oluşturan kırmızı bölgeye sıkışmış durumda.

GAZZE'YE YARDIM ELİ UZATMA KONUSUNDA ACZİYET YAŞANIYOR

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de çadırları su basmasıyla insani trajedinin daha da büyüdüğünü ifade ettii.

Uluslararası toplumu bu trajedi karşısında ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran Kasım, "Arap ve İslam aleminin, uluslararası toplumun Gazze'ye yardım eli uzatma konusundaki acziyeti, İsrail yönetimini Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırma ve insani dramı artırmaya sevk ediyor." ifadesini kullandı.

Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olan Gazze'ye yardım girişleri İsrail tarafından sürekli ihlal edildi.

Altyapının tahrip edildiği, çadır ve konteyner gibi geçici barınak girişinin de yok denecek kadar az olduğu Gazze'de bugün yağan yağmurla birlikte Filistinlilerin yaşadığı çadırlar sular altında kaldı.

MÜZEYYEN BIYIK

