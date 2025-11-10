Türkiye’nin Gazze’deki girişimleri sonuç verdi: "Tam 11 yıl sonra…"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Gazze’de Hamas tarafından 2014’te ele geçirilen İsrailli asker Hadar Goldin’in naaşının İsrail’e teslim edilmesinin Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik girişimlerle sağlandığını duyurdu.

"Hadar Goldin’in naaşının 11 yıl sonra İsrail’e verilmesinin Türkiye tarafından başarıyla sağlandığını doğruluyoruz. Bu, yoğun diplomatik çabaların sonucudur. Goldin’in naaşının İsrail’e iadesi, Hamas’ın ateşkese açık bağlılığının bir yansımasıdır." diyen kaynaklar, "Aynı zamanda tünellerde mahsur durumdaki yaklaşık 200 Gazzeli sivilin güvenli biçimde tahliyesi için de çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgesel istikrar ve insani diplomasi yaklaşımının bir sonucu olduğu da dile getirildi.

HAMAS, CENAZEYİ KIZILHAÇ ARACILIĞIYLA TESLİM ETTİ

Hamas, 2014’te Gazze’de ele geçirilen İsrailli asker Hadar Goldin’e ait olduğu belirtilen ceset kalıntılarını, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla İsrail’e teslim etti.

İsrail makamları, teslim alınan cesedin Goldin’e ait olduğunu doğruladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, kimlik tespitinin tamamlandığı ve teslimatın ICRC kanalıyla gerçekleştiği belirtildi.

"TÜRKİYE SAYESİNDE"

İsrailli gazeteci Barak Ravid’e konuşan üst düzey bir Türk yetkili de gelişmeyi doğrulayarak, "Türkiye’nin, Hadar Goldin’in cenazesinin 11 yıl sonra İsrail’e geri getirilmesini başarıyla sağladığını doğrulamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, yoğun çabaların bir sonucudur ve Hamas’ın ateşkese olan açık bağlılığını yansıtmaktadır." şeklinde konuştu.

Yetkili ayrıca, "Şu anda Refah’taki tünellerde mahsur kalan yaklaşık 200 Gazzelinin güvenli geçişini sağlamak için de çalışıyoruz." dedi.

REFAH'TAKİ MAHSUR KİŞİLERİN TAHLİYESİ GÜNDEMDE

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’in, Goldin’in cenazesinin teslimi karşılığında Refah kentinde mahsur kalan yaklaşık 200 Hamas mensubuna güvenli geçiş izni verilmesi önerisini hükümete sunduğunu aktardı.

Haberlere göre Başbakan Binyamin Netanyahu öneriye karşı çıkarken, ABD’nin Tel Aviv yönetimi üzerinde bu yönde baskı kurduğu bildirildi.

TÜRKİYE, ATEŞKES SÜRECİNDE İNSANİ DİPLOMASİ YÜRÜTÜYOR

Türk güvenlik kaynakları, söz konusu hamlenin Gazze’deki ateşkesin güçlenmesine katkı sağladığını, ayrıca Türkiye’nin taraflar nezdinde güvenilir bir arabulucu konumunu pekiştirdiğini yineledi.