Dünyaca ünlü futbolcu Robert Lewandowski'nin, devre arasında Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğu konuşuluyor. Temmuz 2022'de Bayern Münih'ten 45 milyon euro bonservis karşılığında Barcelona'ya geçen Polonyalı santrfor, transfer sürecine dair sessizliğini bozdu.

La Liga devi Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski, bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor. Kararı merakla beklenen deneyimli futbolcudan geleceğiyle ilgili açıklama geldi.

Robert Lewandowski

"HALA VAKTİM VAR"

Kontratında uzatma opsiyonu yer alan 37 yaşındaki golcü futbolcu, "Karar vermek için hâlâ vaktim var. Henüz nerede oynamak istediğimi bilmiyorum. Bu büyük ölçüde kulübün planlarına ve benim isteklerime bağlı. Muhtemelen futbol kariyerimin son yılları olduğunu biliyorum. Bu yüzden hâlâ büyük hedeflerim var" ifadelerini kullandı.

Lewandowski'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euro

18 MAÇTA 8 GOL

Bundesliga ekipleri Borussia Dortmund (4 yıl) ve Bayern Münih'in (8 yıl) formasını da giyen Lewandowski, Barcelona'da bu sezon 18 maçta 916 dakika süre alırken; 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası